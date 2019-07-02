Son Dakika Haberleri: Traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Adana'da traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan Metin K. (52) hayatını kaybetti.

Traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Adana'da traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan Metin K. (52) hayatını kaybetti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mürseloğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Metin K. traktörünü yıkamak için garaja park etti. Daha sonra traktörü yıkamak için tazyikli su kullanan Metin K. elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan Metin K. olay yerinde hayatını kaybetti. Metin K.'nin cenazesi Adana Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Adana Adli Tıp Morgu'nda yapılan incelemeler sonrasında Metin K.'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze, yakınlarının "Metin bu cenaze aracı sana hiç yakışmadı" feryatlarının arasında defnedilmek üzere götürüldü. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:16 Kaynak: İHA
Adli Tıp, Seyhan, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi bitiyor Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan 'işten çıkarma' yanıtı: Onlar bankamatik memuruydu Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi Fiyatı dip yapan karpuz tarlada kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:22:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]