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Traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

54 dakika önce

Traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti Yakınlarının "Metin bu cenaze aracı sana hiç yakışmadı" feryatlarının arasında defnedilmeye götürüldüADANA - Traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan Metin K. hayatını kaybetti.

Traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Yakınlarının "Metin bu cenaze aracı sana hiç yakışmadı" feryatlarının arasında defnedilmeye götürüldü
ADANA - Traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan Metin K. hayatını kaybetti.
Adana Seyhan ilçesine bağlı Mürseloğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Metin K. traktörünü yıkamak için garaja park etti. Daha sonra traktörü yıkamak için tazyikli su kullanan Metin K. elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan Metin K. olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Metin K'nın cenazesi Adana Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Adana Adli Tıp Morgu'nda yapılan incelemeler sonrasında Metin K.'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Yakınlarının "Metin bu cenaze aracı sana hiç yakışmadı" feryatlarının arasında defnedilmek üzere götürüldü.
Traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:40 Kaynak: İHA
Adli Tıp, Adana, 3. Sayfa
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