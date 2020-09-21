Traktörünün lastiği patladı, yardımına jandarma koştu - Son Dakika

KAYSERİ'de jandarma ekipleri, yolda kalan Mehmet Demir'in (70) patlayan traktör lastiğini yenisiyle değiştirdi.

Kocasinan'da yaşayan Mehmet Demir, tarlasına gittiği sırada traktörün sağ ön lastiğinin patlaması sonucu yolda kaldı. Bu sırada yolda devriye halindeki jandarma ekipleri, araçlarını durdurarak, yaşlı adamın yardım etti. Ekipler, lastiği bijon anahtarıyla sökerek, yenisiyle değiştirdi. Mehmet Demir, kendisine yardımcı olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.