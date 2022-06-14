Traktörüyle 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan adam feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Traktörüyle 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan adam feci şekilde hayatını kaybetti

14.06.2022 23:07

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kontrolden çıkan traktör, 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. 64 yaşındaki sürücüsü, feci şekilde can verdi.

Büyüklü Mahallesi Fırıncıoğlu mevkiinde fındık bahçesinden dönen Mehmet Çıkmaz (64) yönetimindeki 55 DF 334 plakalı traktör kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metre uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalan beş çocuk babası sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Mehmet Çıkmaz'dan uzun süre haber alamayan ve fındık bahçesi çevresinde arama yapan yakınları Çıkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Samsun'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü, feci şekilde can verdi

CENAZEYİ EKİPLER ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, Çıkmaz'ın cenazesini sıkıştığı yerden çıkardı. Cansız beden, incelemenin ardından Tekkeköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktörüyle 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan adam feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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