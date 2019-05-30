Son Dakika Haberleri: Traktörüyle dereye yuvarlanan adam boğularak öldü
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Traktörüyle dereye yuvarlanan adam boğularak öldü

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Hoşoba köyünde traktör römorkuna sardığı saman balyalarının üzerinde bulunan Süleyman Çetinkol, traktörün dereye yuvarlanmasıyla boğularak hayatını kaybetti.

Traktörüyle dereye yuvarlanan adam boğularak öldü, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinin Hoşoba köyünde traktör römorkuna sardığı saman balyalarının üzerinde bulunan Süleyman Çetinkol, traktörün dereye yuvarlanmasıyla boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Hoşoba köyünde meydana geldi. Tarladan saman balyası saran 51 yaşındaki Süleyman Çetinkol, yüklediği balyaların üzerine oturarak traktörle köye gitmek üzere olduğu sırada 17 SP 828 plakalı traktör dere yatağına devrildi. Dereye düşen talihsiz adamın üzerine saman balyaları yuvarlandı. Tonlarca saman balyasının altında kalan Çetinkol, sıkıştığı yerden kurtulamayarak derede boğularak öldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:41 Kaynak: İHA
Biga, Çanakkale, 3. Sayfa
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