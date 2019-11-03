Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı etkinliğine doğru

Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı etkinliği yapılacak.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteği ile Trakya Üniversiteler Birliği kapsamında etkinliğin düzenleneceği bildirildi.

Proje pazarına Bandırma Onyedi Eylül, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal ile Trakya Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile sanayici, girişimci ve profesyonel şirketlerde çalışanların bireysel veya ekip olarak katılabileceği belirtilen açıklamada, başvuruların mühendislik, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, teknik bilimler ve temel bilimler alanlarını kapsadığı kaydedildi.

11 Aralık tarihinde gerçekleşleştirilecek proje pazarındaki projelerin komisyon tarafından değerlendirileceği aktarıldı.

Açıklamada, 6 Aralık Çarşamba günü başvuruların sona ereceği proje pazarında birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 15 bin, dördüncüye 10 bin, beşinciye ise 5 bin lira ödül verileceği belirtildi.