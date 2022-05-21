"Trakya Belediye Zabıtaları İstişare Toplantısı" Hayrabolu'da yapıldı - Son Dakika
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"Trakya Belediye Zabıtaları İstişare Toplantısı" Hayrabolu'da yapıldı

21.05.2022 14:48
"Trakya Belediye Zabıtaları İstişare Toplantısı" Hayrabolu'da yapıldı

Hayrabolu ilçesinde, "Trakya Belediye Zabıtaları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde, "Trakya Belediye Zabıtaları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

İlçedeki bir kafede düzenlenen toplantıda, Trakya'dan 27 ilçe zabıta yöneticisi bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye'de zabıta teşkilatının sorunları, zabıtaların halka daha iyi hizmet vermesi, mevzuat hazırlamak ve tüm Trakya belediye zabıtalarının tek çatı altında toplanması ele alındı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürü Kutsal Türkyılmaz, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Malkara Belediyesi Zabıta Müdürü Emrah Özsoybaş da zabıtanın halkla belediye arasında irtibat sağlayan bir köprü olduğunu belirtti.

Toplantının ardından Belediye Başkanı İnan'a plaket takdim edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Trakya Belediye Zabıtaları İstişare Toplantısı' Hayrabolu'da yapıldı - Son Dakika


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