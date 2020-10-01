Trakya Belediyeler Birliği Toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Trakya Belediyeler Birliği Toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı

Ergene Belediyesi, Trakya Belediyeler Birliği Eylül ayı olağan meclis toplantısına ev sahipliği yaptı.

Trakya Belediyeler Birliği Toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı, System.String[]

Ergene Belediyesi, Trakya Belediyeler Birliği Eylül ayı olağan meclis toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı Ergene Kültür Merkezi binasında gerçekleşti.

Ergene Belediyesi, Trakya Belediyeler Birliği Eylül ayı olağan meclis toplantısına ev sahipliği yaptı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak toplantının açılışını yapmadan önce Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel söz alarak konuşma yaptı. Başkan Yüksel 6 yıllık yeni bir ilçe olmalarına rağmen Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini yaptıklarını belirterek, "Bir ilçenin 20 yılda yapamadığını biz 4 yılda yaptık. İlk dönemimizde Ergene'mize tarihi hizmetler yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Sağlık, spor, kültür, eğitim alanlarında Ergene Belediyemiz çok başarılı çalışmaların altına imza attı. Ergene'nin en büyük sorunlarından biri olan yol sorununu en aza indirdik. İlçemizin dört bir yanında rutin belediyecilik hizmetlerimiz devam etmekte olup korona virüs ile mücadele çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

"Yeni projelerimize başladık"

Başkan Yüksel, konuşmasının devamında, "Pandemi döneminde de halkımızın sağlığı adına maske dikim atölyesi kurarak halkımıza 400 bin adet maske dağıttık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yollarımızı dezenfekte ettik etmeye de devam ediyoruz. Korona virüs ile mücadelemizin yanı sıra yeni projelerimize de başladık. Vakıflar Mahallemizde yeni bir spor kompleksinin inşaatına başlarken, Velimeşe Mahallemizde de Gölet Projemizde çalışmalarımıza start verdik, yine bunların yanında Ulaş Mahallemizde de yapımı devam eden Ulaş Halk Bahçesi projemizin inşaatına başladık. Cumhuriyet Mahallemizde taziye evimizi tamamladık, Marmaracık Mahallemizde geçtiğimiz kış döneminde temelini attığımız Atatürk evi projemize tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

"Marmaracık göletinin belediyemize devredilmesini bekliyoruz"

Marmaracık Mahallesi'nde bulunan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan göletin içinin temizlenip Ergene Belediyesine devredileceği konusuna da değinen Başkan Yüksel, "Marmaracık Mahallemizde Tekirdağ Büyükşehir Belediyemize ait olan gölet Büyükşehir Belediyemiz tarafından temizlenerek Belediye bünyemize inşallah kazandırılacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'tan bunun sözünü aldık. Burasını çok güzel bir tesis haline getirerek halkımızın hizmetine sunacağız ve bundan sonraki toplantılarımızı inşallah hep beraber orada yapacağız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz ortaklığında ilçemize çok yeni hizmetler çok yeni projeler yapmayı hedefliyoruz. Ben bu bakımdan ilçemize vermiş olduğu desteklerinden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in konuşmasının ardından gündem maddeleri değerlendirilerek toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ

Trakya Belediyeler Birliği Toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı
Trakya Belediyeler Birliği Toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı
Trakya Belediyeler Birliği Toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı
Trakya Belediyeler Birliği Toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı

Trakya Bölgesi, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trakya Belediyeler Birliği Toplantısına Ergene Belediyesi ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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