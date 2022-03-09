Trakya Belediyeler Birliği, üye belediyelerin personeli için eğitim programı düzenledi - Son Dakika

Trakya Belediyeler Birliğince, üye belediyelerin personeline yönelik iki eğitim programı gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, şubat ve mart aylarında belediyelerin personeline yönelik, "Doğrudan Temin Yöntemleri" ve "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Son Değişiklikleri" eğitim programları düzenlendi.

Doğrudan Temin Yöntemleri eğitiminde, birlikte görevli Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Azak tarafından hizmet alımları, araştırmalar, teknik yöntemler, düzenlemeler ve değerlendirmelerle yapılan tüm iş ve işlemler anlatıldı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Son Değişiklikleri eğitim programında ise mevzuata ilişkin tüm değişiklik ve yenilikler eğitmen avukat Yasemin Sezgin tarafından aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birlik Başkanı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, hizmet içi eğitim takvimi dahilinde programların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Personelin kişisel ve kurumsal gelişimine fazlasıyla önem veriyoruz. Kurum içi eğitimlerin hizmet verimliliğinin ve kalitesinin artırılması adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birliğimize üye belediyelere bağlı personele eğitim ve bilgilendirme konusunda her türlü desteği sunmaya hazırız. Çalışmalarımızı da üye belediyelerimizden gelen taleplere göre şekillendirmeye özen gösteriyoruz. Eğitim programlarımız yüz yüze ve çevrim içi olarak aynı hızla devam edecektir. Katılım sağlayan üye belediyelerimize bağlı personelimize teşekkür ediyorum."