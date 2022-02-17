Üye Girişi
Trakya Belediyeler Birliğinden belediye personeline peyzaj eğitimi - Son Dakika

Trakya Belediyeler Birliğinden belediye personeline peyzaj eğitimi

17.02.2022 08:58
Trakya Belediyeler Birliğinden belediye personeline peyzaj eğitimi

Trakya Belediyeler Birliğince belediye personeline yönelik "Tasarımdan Uygulamaya Peyzaj Mimarlığı Disiplini" eğitimi verildi.

Trakya Belediyeler Birliğince belediye personeline yönelik "Tasarımdan Uygulamaya Peyzaj Mimarlığı Disiplini" eğitimi verildi.

Trakya Kalkınma Ajansının teknik destek programı kapsamında Trakya Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen eğitim programına belediyelerde görev yapan peyzaj mimarları ve bu alandaki personel katıldı.

3 gün süren eğitim programında eğitmenler tarafından, peyzaj kavramı, mesleğin tarihsel süreçte gelişimi ve öncüleri, tanımları, bileşenleri ve peyzaj mimarlığının tarihi, peyzaj planlama ve tasarımsal yaklaşımları, kentsel peyzaj planlama stratejileri konularından bilgiler verildi.

Eğitim programı sonunda personele katılım belgesi verildi.

Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, eğitim programlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Albayrak, eğitimlerin sonunda personellere sertifika da verildiğini ifade ederek, "Güncel yenilikçi peyzaj uygulamaları ve iyi uygulama örneklerini belediyelerimize bağlı Park ve Bahçeler Müdürlükleri ve bağlantılı birimlerde görevli peyzaj mimarı, tekniker ve ilgili personel ile paylaşarak daha fazla bilgi ve birikim edinmelerine katkıda bulunmuş olduk. Katılım sağlayan tüm belediye personeli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğitim programlarımız şartların gerektirdiği şekilde, online veya yüz yüze olarak etkin biçimde devam edecek." dedi.

YORUMLAR
500

Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Belediyeler Birliğinden belediye personeline peyzaj eğitimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:43 Barış Pınarı harekatını parola yaptılar ve ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'yı böyle dolandırdılar
08:37 Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler saat 14:00'a kilitlendi
08:34 Bergüzar Korel korkuttu! Koronavirüs testi pozitif çıktı
08:16 3600 ek gösterge genişliyor! Hangi meslekler dahil edildi, ne kadar ücret alacaklar? İşte detaylar
08:09 Fransa'da Cumhurbaşkanı adayından Öcalan paylaşımı geldi: Barış için serbest bırakılmalı
08:08 16 yaşında boğazı kesilerek öldürülmüştü! İşte Sıla Şentürk cinayetinin nedeni
08:06 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 17 Şubat güncel altın fiyatları
07:56 Bugün hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağış yok? İşte bölgelerimize göre hava durumu
07:53 Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 17 Şubat güncel döviz kuru
07:48 ABD iddialarını sürdürüyor: Askerleri geri çekmediler aksine sınıra ilave 7 bin asker daha gönderildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 09:05:21. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya Belediyeler Birliğinden belediye personeline peyzaj eğitimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement