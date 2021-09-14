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Yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin tonuna 5 bin 100 TL avans ödemesi - Son Dakika

Yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin tonuna 5 bin 100 TL avans ödemesi

14.09.2021 16:44
Yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin tonuna 5 bin 100 TL avans ödemesi, System.String[]

TRAKYA Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği için tonuna 5 bin 100 TL avans ödemesi yapılacağını açıkladı.

TRAKYA Yağlı Tohumlar Kooperatifleri  Birliği (Trakya Birlik), yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği için tonuna 5 bin 100 TL avans ödemesi yapılacağını açıkladı.

Trakya Birlik'ten yapılan açıklamada, yağlık ayçiçeğinin Türkiye bitkisel yağ tüketiminde yüzde 80-85 civarında payı ve yüzde 50'lere varan yüksek yağ oranı ile üretimi gerçekleştirilen stratejik öneme sahip tarımsal ürünlerin başında geldiği belirtildi. Açıklamada, "Dünyada halihazırda farklı varyantlar ile devam eden pandemi süreci son 1-1,5 yıllık süreçte gerek sınai gerekse tarımsal emtialarda arz talep dengesizliklerine yol açmış, üretim açığı olan ülkelerin emniyet stoku oluşturma, arz fazlası yaşayan ülkelerin ise ürünlerini dünya pazarında daha değerli fiyatlama politikaları genel emtia fiyatlarını tarihi zirve seviyelerine taşımıştır. Bu gelişmelerin ışığında 2020/2021 üretim sezonu yağlık ayçiçeği ürün fiyatlarında yüzde 50'yi aşan artışlar yaşanmış, bu suretle ayçiçeği çiftçilerimizin en çok kazanç sağladığı başlıca ürün haline gelmiştir. Söz konusu kazanç seviyesinin yarattığı pozitif etkiyle içinde bulunduğumuz 2021/2022 üretim sezonunda yeni üretim alanları kazanılmış olup ilk defa 1 milyon 600 bin ton seviyesinde rekor üretim gerçekleştirilerek ülke yeterlilik oranının yüzde 70 seviyesine ulaşması beklenmektedir" denildi.

'TOHUM ÜRETİMİ 58 MİLYON TON İLE REKOR SEVİYEDE OLUŞMASI BEKLENMEKTE'Türkiye'de yağlık ayçiçeği üretiminde yaşanan bu artışın çiftçi memnuniyetinin sağlanarak sürdürülebilir kılınması, bu suretle ülkenin kendi kendine yeterlilik seviyesi olan asgari 2 milyon 500 bin ton üretim hedefine ulaşılması için 2021-2022 üretim sezonu çiftçi fiyatlamasının büyük önem arz ettiği dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Diğer taraftan tarımsal üretimin en temel girdilerinden olan gübre ve ilaç fiyatlarında yüzde 100'ü aşan artışlar, çiftçilerimizin tarım ürünleri fiyatlamalarındaki hassasiyetlerini haklı olarak artırmaktadır. Bu üretim hedefi ve çiftçi bekleyişlerine ek olarak iç piyasa ürün fiyatlarını etkileyen ithal ikame ürün piyasaları tetkik edildiğinde, 2021/2022 sezonunda dünya yağlık ayçiçek tohum üretiminin bir önceki sezona göre 6-8 milyon ton fazla gerçekleşerek yaklaşık 58 milyon ton ile rekor seviyede oluşması beklenmektedir. Hububat üretimde dünyada yaşanan daralmanın aksine yağlık ayçiçeği üretimdeki önemli artış, gümrük vergisi uygulamalarının da etkisiyle ülkemiz iç piyasa fiyat dinamiklerini çiftçi aleyhine baskı altına almaktadır."'YÜZDE 40 STANDART YAĞ ORANLI ÜRÜN FİYATINA YÜZDE 1,5 ORANINDA PRİM UYGULANACAK'Trakya Birlik Yönetim Kurulu tarafından iç ve dış piyasa koşullarında ortaya çıkan tablonun, üretici talep ve beklentileri ilgili bakanlıklarla sezon öncesi paylaşılarak, piyasada oluşan ticari risklerin minimize edilmesi, bu suretle üretici beklentilerinin karşılanması noktasında tanımlanabilecek uygulamaların ülke üretiminde yakalanan ivmenin önümüzdeki sezonda da sürdürülmesinde çok önemli katkılar sağlayacağı belirtilerek "Bu itibarla ülkemizdeki mevcut gümrük rejimi uygulamaları, dünya rekoltesi ve beklenen fiyat seviyeleri, döviz kurlarının olası seyri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametreler birliğimizce değerlendirilerek oluşan piyasa koşulları çerçevesinde 2021/2022 sezonunda üretici ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürün için 5 bin 100 TL/ton avans ödemesinde bulunulması karar altına alınmış olup, uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans tutarı 5 bin 406 TL/Ton, yüzde 50 yağlı ürün için avans tutarı 5 bin 865 TL/ton olarak uygulanacaktır. Yukarıda sayılan parametrelerde üretici ortaklarımızın lehine olabilecek olası gelişmeler ışığında ön alım fiyatı belirlenerek ilan edilecek ve bu suretle nihai alım fiyatımız belirlenecektir. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 oranında prim uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.'CEFAKAR TÜRK ÇİFTÇİSİNE TEŞEKKÜR VE ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ'Açıklamada, ayrıca fiyatlama sürecine ek olarak 2021-2022 iş yılında birlikçe elde edilecek müspet kar kooperatifçiliğin en temel ilke ve prensiplerinden olan 'Risturn (kar payı) dağıtımı' ilkesine uygun olarak mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurulun tensip ve onaylarıyla ortaklara takdim edileceği kaydedilerek, şunlar kaydedildi:

"Yıllara görei değişiklik göstermekle beraber ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ürününün yüzde 20-30'u, faaliyet bölgesindeki ürünün ise yüzde 40-50 oranındaki bölümü birliğimizce mübayaa edilmektedir. Ağustos ayının ilk haftası ile başlayan hasat günden güne yoğunlaşmakta olup ülke hasadının çok büyük oranda ekim ayının ortalarında tamamlanması beklenmektedir. Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 103 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 122 bin 918 ton ayçiçeği mubayaası gerçekleştirilmiştir. Birliğimiz tarafından 2021/2022 üretim sezonunda üretici ortaklarından 300 bin tonun üzerinde ürün mubayaası yapılacağı beklenmekte olup, ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme programı çerçevesinde bağlı kooperatiflerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Ülkemiz için stratejik öneme sahip tüm ihtiyaçların yerli ve milli imkanlarla sağlanması noktasında çok önemli bir kilometre taşı olacak doğal gaz kaynağının keşfiyle oluşan olumlu atmosfere ek olarak, pandemi sürecinde global ölçekte stratejik politika haline gelen gıda arz güvenliği kavramında karşılığını bulan ülkemiz tarımsal üretiminin kendi kendine yeter seviyeye ulaştırılması hedefine yönelik olarak büyük bir dönüşüme öncülük etmesi beklenen 2021-2022 tarımsal üretim sezonunun ülkemiz, milletimiz, üretici ortaklarımız ve tüm çiftçilerimiz için bereketli ve hayırlı olmasını diler, pandemi sürecinde büyük bir özveriyle ülkemiz için üretimine durmaksızın devam eden, onlar için ne yapsak asla yeterli olmayacak milletin efendisi cefakar Türk çiftçisine teşekkür ve şükranlarımızı sunarız."


- Edirne
Yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin tonuna 5 bin 100 TL avans ödemesi
Yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin tonuna 5 bin 100 TL avans ödemesi
Yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin tonuna 5 bin 100 TL avans ödemesi

Trakya Bölgesi, Türk Lirası, Döviz, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin tonuna 5 bin 100 TL avans ödemesi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin tonuna 5 bin 100 TL avans ödemesi - Son Dakika
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