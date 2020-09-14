Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı - Son Dakika

Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

TRAKYA Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Yönetim Kurulu, ön alım fiyatını yüzde 40 oranlı ayçiçeği için 3 bin 850 TL/Ton olarak belirlediklerini bildirdi.

Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı, System.String[]

TRAKYA Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Yönetim Kurulu, ön alım fiyatını yüzde 40 oranlı ayçiçeği için 3 bin 850 TL/Ton olarak belirlediklerini bildirdi.

Trakya Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, eylül ayı ortası itibariyle Türkiye'de yağlık ayçiçeği tohumu hasadı ilerleyişinin yüzde 85-90 seviyelerinde ulaşmış olduğu ve ay sonu itibariyle büyük oranda hasadın tamamlanacağı kaydedildi. Mevcut hasat gidişatı ve verimlilik rakamlarının da değerlendirildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Birliğimiz, geçtiğimiz sezona göre ekim alanlarındaki daralmanın yanı sıra yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklık etkisiyle ortaya çıkan verim ve kalite kayıpları sonucunda bir önceki sezona göre yaklaşık 200 bin tonun üzerinde kayıpla ülke rekoltesinin azami 1 milyon 250 bin ton seviyelerinde gerçekleşebileceği tahminini korumaktadır. Bölgeler arası iklimsel farklılıkların paralelinde Temmuz sonu itibariyle Çukurova bölgemizde başlayan hasat sürecinde 2 bin 800 TL/ton seviyelerinde oluşan yağlık ayçiçeği tohumu fiyatları, İç Anadolu Bölgesi beraberinde Trakya bölgesinde hasadın başlamasıyla birlikte görülen düşük verimlerin yanı sıra Karadeniz havzasındaki ülkelerde de olumsuz mevsim koşullarından ötürü tahmin edilen rekolteden  önemli miktarda düşüş yaşanacağı beklentisinin güçlenmesi, dünya yağlı tohumlar üretimi ve ticaretinde soya ve türevleri başta olmak üzere pandemi etkisiyle ülkelerin gıda arz güvenliğini önceleyen tedbir ve temkin politikalarının yansıması sonucunda  yakın dönemde yaşanan hızlı ve yüksek oranlı fiyat artışları, döviz kurlarında yaşanan yükseliş süreci ve bu bağlamda mevcut gümrük vergisi ve uygulamaları çerçevesinde olası ithal maliyetleri karşılığı olarak  halihazırda tüm bölgelerimizde ve ticaret borsalarında yüzde 40 yağlı standart ürün için 3 bin 850 ila 3 bin 950 TL/ton seviyelerine kadar yükselmiş bulunmaktadır."'TOPLAM SATIN ALMA MİKTARI 243 MİLYON 853 BİN 815 KİLO'Açıklamada, hasadın son dönemlerinde olunmasından dolayı mevcut fiyatların düşük işlem hacimleri ile gerçekleştiği ifade edilerek, şu ifadele yer verildi: "Trakya bölgesinde fiyat hareketlerinin ağırlıklı olarak takip edildiği Edirne Ticaret Borsası'nda 11 Eylül 2020 itibariyle toplam işlem gören 14 milyon 700 bin kilo yağlık ayçiçeğinin yüzde 40 yağ randımanlı yağlık ayçiçeği tohumu satış fiyatı ortalaması 3 bin 406 TL/ton, Uzunköprü Ticaret Borsası'nda 11 Eylül 2020 itibariyle toplam işlem gören 12 milyon 800 bin kilo yağlık ayçiçeğinin yüzde 40 yağ randımanlı yağlık ayçiçeği tohumu satış fiyatı ortalaması da 3 bin 685 TL/ton seviyelerindedir. Yurt içi piyasalardaki tüm bu gelişmelerin yanı sıra önemli üretim havzalarında ve dünya tarımsal emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareket ve fiyatlardaki güçlü duruş sürmekte olup, uluslararası piyasalarda gerek yağlık ayçiçeği tohumu, gerekse ham ayçiçeği yağında yaşanabilecek arz sıkıntısı tedirginlikleri etkisi ile Ağustos ayında CIF 375 dolar seviyelerinde seyreden ithal ayçiçeği tohumu fiyatları CIF 470 ila 475 dolar seviyelerine, benzer şekilde ham ayçiçeği yağı fiyatları da CIF 820 dolar seviyelerinden 920-930 dolar seviyelerine yükselmiştir. Bu süreçte Yönetim Kurulumuz 24 Ağustos tarihinde 3 bin 240 TL/ton yüzde 40 yağlı baz ürün avans ödemesi tutarını, 2 Eylül 2020 tarihinde 3.550 TL/ton  seviyesine yükseltmiş olup, 14 Eylül 2020 itibariyle Birliğimiz toplam mubayaa miktarı 243 milyon 853 bin 815 kilo seviyelerine ulaşmıştır."  ÖN ALIM FİYATLARITrakya Birlik'in, ön alım fiyatları konusunda da bilgi verilerek, "Tüm bu gelişmelerin ışığında Yönetim Kurulumuzca hasadın ilk gününden bugüne büyük bir güven ve aidiyetle ürünlerini birliğimize teslim eden tüm ortaklarımız için, yüzde 40 yağlı baz ürün için ön alım fiyatı 3 bin 850 TL/Ton olarak belirlenmiş olup, yüzde 44 yağlı ürün için karşılığı 4 bin 081 TL/ton'a ve yüzde 50 yağ oranlı ürün için 4 milyon 427,50 TL/ton'a tekabül etmektedir. Belirlenen ön alım fiyatları ilk günden bu güne kadar ürün teslim eden tüm ortaklarımızın teslimatları için geçerli olmaktadır. Takip eden süreçte 2020/2021 iş yılında bağlı kooperatiflerimiz ve Birliğimizce  elde edilecek müspet kar kooperatifçiliğin en temel prensiplerinden olan risturn (kar payı) dağıtım esasları çerçevesinde ortaklarımıza takdim edilecektir. 2020/2021 üretim sezonu sürecinde gerek yurt içi gerekse de dünya piyasalarında pandemi ve kuraklık etkisiyle yaşanan güçlü fiyat artış trendine karşılık uygulama ve  politikalarını çiftçilerimiz lehine güncel tutarak çiftçilerimizin fiyat artış sürecinden azami şekilde pay almalarına olanak  sağlayan Hükümetimiz nezdinde Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile Bakanlıklarımızın kıymetli bürokratlarına, çiftçilerimiz adına sürecin başından itibaren yakın ilgive alakalarını eksik etmeyen  TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ile bölge milletvekillerimize ve nihayetinde tüm sürecin sahibi, Birliğimizin en büyük varlığı ve dayanağı, hasadın ilk günlerinden itibaren yüksek aidiyet ve güvenle alın teriyle ürettikleri ürünlerini Birliğine teslim eden ortaklarımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunarız" denildi.

Yönetim Kurulu, Trakya Bölgesi, Türk Lirası, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı - Son Dakika Ekonomi

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