Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

TRAKYA Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Yönetim Kurulu, ön alım fiyatını yüzde 40 oranlı ayçiçeği için 3 bin 850 TL/Ton olarak belirlediklerini bildirdi.

Trakya Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, eylül ayı ortası itibariyle Türkiye'de yağlık ayçiçeği tohumu hasadı ilerleyişinin yüzde 85-90 seviyelerinde ulaşmış olduğu ve ay sonu itibariyle büyük oranda hasadın tamamlanacağı kaydedildi. Mevcut hasat gidişatı ve verimlilik rakamlarının da değerlendirildiği açıklamada, şöyle denildi: