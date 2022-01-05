Trakya Birlik Başkanı Kırbiç, geçen yılı doğru hamlelerle başarılı tamamladıklarını belirtti - Son Dakika

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, geçen iş yılını doğru ticari hamlelerle başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Trakya Birlik 2020-2021 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kırbiç, burada yaptığı konuşmada, dalgalı piyasa koşullarında üreticinin alın terinin karşılığını alması amacıyla yoğun çaba sarf ettikleri bir iş yılını başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Çeşitli varyantlar ile artarak süren salgın sebebiyle üretici ülkelerin ihracat kısıcı tedbirleri, beraberinde global düzeyde yukarı yönlü fiyat hareketlerini getirdiğini vurgulayan Kırbiç, geçen yıl ağustos ayı itibariyle 550, 600 dolar seviyelerinde olan ithal ayçiçeği tohumu fiyatının kasım ayında 770 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini ifade etti.

Üretimde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen Kırbiç, şunları kaydetti:

"Bu süreçte iç piyasa fiyatları da kurdaki yükselişinde etkisiyle kaçınılmaz olarak dış piyasa fiyatları paralelinde hareket etmiştir. Birliğimiz hasat sonu ile birlikte fiyatların hızla arttığı ve tedarik sorunlarının yaşandığı ayçiçeği yağında, piyasa bulunabilirliği noktasında sosyal sorumluluğunun bilincinde olup her iki işletmesinde 24 saat çalışma esası ile üretime devam ederek, maksimum günlük üretim kapasitesi dahilinde üretilen mamulleri piyasaya arz etmeye devam etmektedir."

Ardından genel kurul gündem maddeleriyle devam etti.