Son Dakika Haberleri: Trakya Birlik'de Görev Dağılımı Yapıldı

Trakya Birlik'de Görev Dağılımı Yapıldı

1 saat önce

Trakya Birlik'de, 19 Ocak 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri 24 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirdiği ilk Yönetim Kurulu toplantısında aralarında görev bölümü yaptı.

Trakya Birlik'de Görev Dağılımı Yapıldı, System.String[]
Trakya Birlik'de, 19 Ocak 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri 24 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirdiği ilk Yönetim Kurulu toplantısında aralarında görev bölümü yaptı.

Trakya Birlik'den yapılan yazılı açıklamada, "Buna göre Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Akgün seçilirken, Başkan Vekilliğine ise Hilmi Kahraman getirildi. Hüseyin Kocabıyık, Remzi Kobak, Emre Yılmaz ve Şafak Kırbiç ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacaklardır" denildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:50 Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Güncel
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