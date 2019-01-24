Trakya Birlik'de Görev Dağılımı Yapıldı
1 saat önce
Trakya Birlik'de, 19 Ocak 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri 24 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirdiği ilk Yönetim Kurulu toplantısında aralarında görev bölümü yaptı.
Trakya
Birlik'de, 19 Ocak 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri 24 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirdiği ilk Yönetim Kurulu toplantısında aralarında görev bölümü yaptı.
Trakya Birlik'den yapılan yazılı açıklamada, "Buna göre Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Akgün
seçilirken, Başkan Vekilliğine ise Hilmi Kahraman getirildi. Hüseyin Kocabıyık
, Remzi Kobak, Emre Yılmaz
ve Şafak Kırbiç ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacaklardır" denildi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:50 Kaynak: İHA
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