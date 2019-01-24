Trakya Birlik'in Yeni Başkanı Ahmet Akgün Oldu
1 saat önce
TRAKYA Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Akgün getirildi.
TRAKYA Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Akgün
getirildi. Trakya
Birlik'in 19 Ocak günü yapılan olağan genel kurulunda belirlenen yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı. Yeni yönetimin yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısında Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Akgün seçildi. Başkanvekilliğine ise Hilmi Kahraman getirildi. Hüseyin Kocabıyık
, Remzi Kobak, Emre Yılmaz
ve Şafak Kırbiç de yönetim kurulu üyesi oldu.
- Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:02 Kaynak: DHA
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