Son Dakika Haberleri: Trakya Birlik'in Yeni Başkanı Ahmet Akgün Oldu

Trakya Birlik'in Yeni Başkanı Ahmet Akgün Oldu

1 saat önce

TRAKYA Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Akgün getirildi.

Trakya Birlik'in Yeni Başkanı Ahmet Akgün Oldu, System.String[]
TRAKYA Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Akgün getirildi. Trakya Birlik'in 19 Ocak günü yapılan olağan genel kurulunda belirlenen yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı. Yeni yönetimin yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısında Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Akgün seçildi. Başkanvekilliğine ise Hilmi Kahraman getirildi. Hüseyin Kocabıyık, Remzi Kobak, Emre Yılmaz ve Şafak Kırbiç de yönetim kurulu üyesi oldu.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:02 Kaynak: DHA

Ekonomi
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