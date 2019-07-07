Trakya "Birlik" oldu, başarısı sınırları aştı

Trakya'daki 3 kooperatifin birleşmesiyle kurulan ve geçmişi yarım asrı aşan Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Trakya Birlik) başarısı sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı, uluslararası listelerde de yerini aldı.

MEHTAP YILMAZ - Trakya'daki 3 kooperatifin birleşmesiyle kurulan ve geçmişi yarım asrı aşan Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Trakya Birlik) başarısı sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı, uluslararası listelerde de yerini aldı. İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "2018 Yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi"ne 164'üncü sıradan girme başarısını gösteren birlik, Dünya Kooperatif İzleme Listesi'nde yer alan tek Türk kooperatifi oldu.

Trakya Birlik 1950'li yıllarda kurulan Babaeski, Lüleburgaz ve Edirne Yağlı Tohumlar Tarım Satış kooperatiflerinin bir araya gelmesiyle 1966'da faaliyetlerine başladı. Bölgedeki etkisini yıllar içinde büyüterek, Ege ve İç Anadolu bölgelerine de taşıyan birlik, özellikle ayçiçeği üretimiyle hızla büyüdü ve ülke ekonomisinin önemli aktörlerinden biri haline geldi.

İSO'nun "2018 Yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi"nde 164'üncü sırada yer alan birliğin başarısı ülke sınırlarını aştı. Trakya Birlik, Belçika merkezli Uluslararası Kooperatif İttifakının 2018 yılı verileriyle hazırladığı "Dünya Kooperatif İzleme Raporu"nda, ciro/kişi başı GSYH sıralamasında 267'nci sırada yer aldı ve listeye giren tek Türk kooperatifi olarak dikkati çekti.

"48 kooperatif ve 36 bin ortak"

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, AA muhabirine, kuruluşun Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki toplam 48 kooperatifi ve yaklaşık 36 bin ortağı bünyesinde barındırdığını söyledi.

Üretici ve tüketici aleyhine fiyat dalgalanmalarını önlemeyi, üreticinin kazancını artırmayı, tüketiciye ekonomik hizmet vermeyi, piyasaya kaliteli ürün sunmayı, gübre kullanımında denge ve tasarruf sağlamayı hedeflediklerini belirten Akgün, 1982 yılından itibaren rafine yağ, margarin ve karma yem üretimine başladıklarını hatırlattı.

Trakya Birlik'in yaptığı yatırımlarla ülkenin önemli sanayi kuruluşları arasında yer aldığını vurgulayan Akgün, "Türkiye'de internet kooperatifçiliğinin ilk uygulandığı birlik olan Trakya Birlik, 2009'da faaliyete geçirdiğimiz Birlik Tohum şirketiyle ortaklarımızın uygun fiyata ve kaliteli ayçiçeği, buğday ve çeltik tohumu temin etmesini sağlamıştır. Türkiye'de, yüksek ham yağ yüzdeli ayçiçeği ürünü standardını oturtmak, üreticimizin ürününün hak ettiği karşılığı alabilmesini sağlamak, ülkemizdeki yağ açığının azalmasına katkıda bulunmak amacıyla kooperatiflerimize hızlı yağ tayin cihazları tedarik ederek, bunu tüm kooperatiflerimize yayma çalışmaları hızlandırılmıştır." dedi.

"Yağ satışlarında rekor"

Akgün, Türkiye'de en çok üretilen yağlı tohumun yüzde 50'lik payla ayçiçeği olduğuna dikkati çekerek, Trakya Birlik'in çabası ve ilgili bakanlıkların desteğiyle son yıllarda yağ elde edilen ayçiçeği tohumu üretim miktarının 900 bin tondan 1 milyon 500 bin tona yükseldiğini bildirdi. Ülke genelinde üretilen yağlık ayçiçeğinin yaklaşık yüzde 30'unun, Trakya'da yetiştirildiğini ve yüzde 60'ının da Trakya Birlik tarafından satın alındığını ifade eden Akgün, şöyle konuştu:

"Trakya Birlik olarak, geçtiğimiz 2017/2018 hasat döneminde 108 alım ve hizmet noktasında, yaklaşık 350 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu alımı ve bunun karşılığında ortaklara 654 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Söz konusu sezonda 1,5 milyon tonluk üretime karşın, 80 milyonu aşan Türkiye nüfusunu ve ülkemizde yaşayan milyonlarca Suriyeli ile turisti de düşünürsek ayçiçeği yağı tüketiminin üretime göre çok fazla olduğu aşikar. Bu nedenle yapılan yatırımlarla ayçiçeği işleme kapasitemiz yıllık 180 bin tona çıkarılmış, mamul stoklama kapasitesi artırılarak, yüksek dolum hacmine ulaşılmış ve rafine yağ satışlarımızda 148 bin tona yaklaşılarak rekor kırılmıştır."

"Trakya Birlik sınırları aştı"

Akgün, Trakya Birlik fabrikaları bünyesinde bulunan yem fabrikaları aracılığıyla ortaklarına ve üreticilere uygun fiyata, kaliteli yem sağladıklarını da belirterek, Trakyem ve Asyem markaları altında yılda 179 bin ton yem satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Trakya Birlik'in İSO'nun "2018 Yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 164. sırada olduğunu vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"Dünya Kooperatif İzleme Raporu son verilerine göre, ciro/kişi başı GSYH sıralamasında Trakya Birlik 267'nci sırada yer aldı ve sınırları aşarak listeye giren tek Türk kooperatif oldu. Tarımsal alanda teknoloji kullanımının artması, teknik bilgilerin büyük ölçekli işletmelerde uygulama alanı bulması, tarımsal nüfusun önemli çoğunluğunu oluşturan küçük tarım işletmelerinin zamanla üretimde kalmasını imkansızlaştırmaktadır. Bu durumda üretici açısından ortaya çıkan en önemli zorunluluk teşkilatlanmadır. Biz de 70 yıllık deneyimimiz ve güçlü teşkilatımızla bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek ve ülkemize ihtiyacı olan ürünleri sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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