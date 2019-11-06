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Trakya Birlik Süper Lig yolunda

6 saat önce

Trakya Birlik Spor Kulübü, Türkiye Güreş Federasyonu 2019 faaliyetleri kapsamında 8-9 Kasım tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Süper Lig'e yükselme 4'lü finallerine katılmaya hak kazandı.

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Trakya Birlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Türkiye Güreş Federasyonu 2019 faaliyetleri kapsamında 8-9 Kasım tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Süper Lig'e yükselme 4'lü finallerine katılmaya hak kazandı.


Türkiye Güreş Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Deplasmanlı 1. Lig karşılaşmalarında D Grubu'nda Ordu Gölköy Belediye Spor Kulübü, Samsun Yakakent Spor Kulübü ve Trakya Birlik Spor Kulübü yer aldı. İlk hafta karşılaşması Edirne'de, 2. hafta Ordu'da ve 3. hafta Samsun'da yapılan karşılaşmalar sonucunda Trakya Birlik Spor Kulübü D Grubu'nu lider bitirerek, 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Süper Lig'e yükselme 4'lü finallerine katılmaya hak kazandı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, "Trakya Birlik Spor Kulübü olarak Güreş Federasyonumuz tarafından düzenlenen liglerin (Minikler, Yıldızlar, Büyükler) hepsinde mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yine Ankara'da düzenlenen Minikler 2. Lig'e yükselme müsabakalarında sporcularımız Lige yükselerek turnuvadan kupa ile döndü. Antrenörlerimiz Habil Kara, Aziz Özcan, Tamer Ergül ve sporcularımız bir hedef doğrultusunda özverili çalışmalarda bulunuyorlar. Yurt içinde, yurt dışında Trakya Birlik ismini her platformda duyuruyorlar, bunlar bizim için ayrı bir gurur verici bir güzellik. Hafta sonu Ankara'da Süper Lig'e yükselmek için mücadele edeceğiz. Rakiplerimiz kendi gruplarını lider olarak bitiren Kahramanmaraş GSİM, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş SGK Spor Kulüpleri inşallah yapılacak olan karşılaşmalar sonucunda hedefimiz olan Süper Lig'e yükselen taraf oluruz. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Akgün'e, yönetim kurulu üyelerine ve Trakya Birlik Genel Müdürümüz Hakan Çalen'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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