Trakya Birlik'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Trakya Birlik'te koronavirüs tedbirleri
7 saat önce
Trakya Birlik Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Trakya Birlik Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Özel kıyafetli dezenfekte ekibi, genel müdürlüğün tüm katlarında ilaçlama ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.
Trakya Birlik çalışanlarının da tedbirler kapsamında dijital cihazla ateşi ölçüldü.
Öte yandan binaya gelen herkes girişte ellerini dezenfekte ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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