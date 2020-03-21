Trakya Birlik'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Trakya Birlik'te koronavirüs tedbirleri

7 saat önce

Trakya Birlik Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Trakya Birlik'te koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Trakya Birlik Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Özel kıyafetli dezenfekte ekibi, genel müdürlüğün tüm katlarında ilaçlama ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.

Trakya Birlik çalışanlarının da tedbirler kapsamında dijital cihazla ateşi ölçüldü.

Öte yandan binaya gelen herkes girişte ellerini dezenfekte ediyor.

Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:14 Kaynak: AA

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