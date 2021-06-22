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Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: "Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık" - Son Dakika

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: "Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık"

22.06.2021 14:38

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapattıklarını belirtti.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapattıklarını belirtti.

Trakya Birlik 2019-2020 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Akgün, burada yaptığı konuşmada, dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde üzücü günler geçirdiklerini, virüs nedeniyle kıymetli pek çok kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Trakya Birlik'in geçen iş yılında yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaştığını vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının Çin'de yayılmaya başladığı erken evrede emtia piyasalarında ve dünya lojistik zincirindeki olası etkileri konusunda öngörülü davranarak gerek elimizdeki ham maddeyi muhafaza etmemiz gerekse de yurt dışı piyasalardan ileriye dönük uygun fiyatlı ve yüksek miktarda ham madde tedarikinde bulunmamız, iş yılının ikinci yarısında tüm dünyada pandemi etkisiyle ham madde piyasalarında yaşanan çok ciddi yükselişlerle birlikte elde ettiğimiz pozisyon karları, kötü başlayan iş yılını mali olarak birlik adına en yüksek karlılığa ulaşılan iş yılı olarak tamamlamamızı sağlamıştır."

Bu başarının Birlik tarihindeki yerini aldığını dile getiren Akgün, "87 milyon 515 bin 17 lira karlılığa ulaşarak ekonomik anlamda çok zorlu olan geçen iş yılını, öngörüler ışığında gerçekleştirdiğimiz doğru ticari hamlelerle karlı bir şekilde kapatmayı başardık. Bunu sizlerden aldığımız destek ve güvenle hep birlikte çok çalışarak sağladık. Bu başarı, Birliğimizin gelecek yıllara umut ve güvenle ilerlemesi yolunda çok önemli bir kilometre taşı olarak yerini alacaktır. Bu vesileyle emeği geçen, destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

-"Yağlık ayçiçeği kıymetlendi"

Akgün, bu yıl üretici ortaklarının, salgın sürecinde yaşanan elverişsiz şartlara rağmen izolasyon ve kişisel koruyucu tedbirleri azami şekilde uygulayarak Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimlerini çok büyük oranda tamamladığını belirtti.

Dünyada salgının etkisiyle tarımsal emtia fiyatlarında yaşanan yüksek fiyat artışlarının döviz kurlarında yaşanan ciddi yükseliş etkisi ve geçen harman döneminde çiftçi aleyhine yaşanan fiyatlama dinamikleri nedeniyle Türkiye'de ayçiçeği üretiminde rekoltenin bir önceki sezona göre yaklaşık 200-250 bin ton seviyesinde azaldığını hatırlatan Akgün, yağlık ayçiçeği ürününün çok kıymetli bir hale geldiğini ifade etti.

Akgün, bu yıl entegre tesislerinde rafine yağ üretim kapasitesini artıracaklarını belirterek önemli yatırımlara imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Ardından genel kurul gündem maddeleriyle devam etti.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık

Trakya Bölgesi, Ahmet Akgün, Mimar Sinan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün: 'Doğru hamlelerle geçen iş yılını karlı şekilde kapatmayı başardık' - Son Dakika Ekonomi


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