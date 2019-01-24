Son Dakika Haberleri: Trakya Birlik Yönetim Kurulu Belirlendi

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Belirlendi

58 dakika önce

Trakya Birlikte hafta sonu yapılan Olağan Genel Kurulun ardından yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Belirlendi, System.String[]
Trakya Birlikte hafta sonu yapılan Olağan Genel Kurulun ardından yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Birlik bugün yapılan ilk ilk yönetim kurulu toplantısının ardından görev bölümü yaptı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Akgün seçilirken, Başkan Vekilliğine ise Hilmi Kahraman getirildi. Hüseyin Kocabıyık, Remzi Kobak, Emre Yılmaz ve Şafak Kırbiç ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:00 Kaynak: AA

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