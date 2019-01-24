Trakya Birlik Yönetim Kurulu Belirlendi
58 dakika önce
Trakya Birlikte hafta sonu yapılan Olağan Genel Kurulun ardından yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.
Trakya
Birlikte hafta sonu yapılan Olağan Genel Kurulun ardından yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.
Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Birlik bugün yapılan ilk ilk yönetim kurulu toplantısının ardından görev bölümü yaptı.
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Akgün
seçilirken, Başkan Vekilliğine ise Hilmi Kahraman getirildi. Hüseyin Kocabıyık
, Remzi Kobak, Emre Yılmaz
ve Şafak Kırbiç ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:00 Kaynak: AA
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