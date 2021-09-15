Trakya Birlik Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı

Trakya Birlik Yönetim Kurulu'nda gerçekleştirilen toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığına Şafak Kırbiç getirildi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu'nda görev dağımı yapıldı. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akgün, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kocabıyık, Yönetim Kurulu Üyesi, Remzi Kobak, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yılmaz oldu. - EDİRNE