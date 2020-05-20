Trakya Birlik Yönetim Kurulu: "Ülkemiz ve milletimiz için üretime devam ediyoruz" - Son Dakika

Trakya Birlik Yönetim Kurulu: "Ülkemiz ve milletimiz için üretime devam ediyoruz"

Yerli ve milli üretimin öneminin bir kere daha anlaşıldığı pandemi sürecinde, halkın en temel gıda maddelerinden olan ayçiçek yağının yeni üretim sezonunda azami şekilde yerli üretimle karşılanabilmesi için Trakya Birlik camiası olarak tüm imkan ve kabiliyetleri ile çalışmalarına olanca...

Trakya Birlik Yönetim Kurulu:

Yerli ve milli üretimin öneminin bir kere daha anlaşıldığı pandemi sürecinde, halkın en temel gıda maddelerinden olan ayçiçek yağının yeni üretim sezonunda azami şekilde yerli üretimle karşılanabilmesi için Trakya Birlik camiası olarak tüm imkan ve kabiliyetleri ile çalışmalarına olanca hızıyla devam ediyor.

Kamuoyunun da malumu olduğu üzere, sofralara ve gıda imalat sanayinin en temel ürünlerinden olan, dünyada da her geçen gün stratejik önemini artıran bitkisel yağların üretimi konusunda ülke olarak her yıl yurt dışından önemli miktarda hammadde tedarik etmek durumunda.

Pandemi sürecinde Dünya yağlı tohumlar ve hububat sektöründe hakim pozisyona sahip ülkelerin ithalat/ihracat rejimlerinde radikal değişiklere gitmeleri, dönem dönem gıda arz zincirinde kopmalara neden olarak tedarik ve fiyatlama sorunlarıyla karşılaşılmasına neden oluyor. Bu itibarla, tarım ve gıda üretiminde ülkenin kendi kendine yeter seviyelere ulaşarak gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından yerli üretimin güçlendirilmesi ve desteklenmesi gereği bir kez daha ortaya çıkmış bulunmakta.

Bu amaç ve hedef doğrultusunda, hükümetce alınan tedbirler ile koordineli olarak, faaliyet konusu yağlık ayçiçeği tohumu üretiminin çalışma bölgelerindeki potansiyel tüm ekim alanlarında münavebeye uygun olarak ekiminin gerçekleştirilmesi noktasında, 13 ilde faaliyet gösteren 48 kooperatifinde üretim faaliyetlerini sürdüren üretici ortaklarının salgın sürecinde yaşanan elverişsiz şartlara rağmen izolasyon ve kişisel koruyucu tedbirleri azami şekilde uygulayarak 2020/2021 üretim sezonuna ilişkin yaklaşık bir milyon 900 bin dekar alanda yağlık ayçiçek ekimlerini çok büyük oranda tamamlanmış bulunmaktadır.

Birlik olmanın bilinciyle hareket eden ortaklarının tarımsal mücadelelerini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Birliğin de ayçiçeği üreticisinin sadece hasat günü değil tohumun toprağa girip hasat edildiği güne kadar her anında, her ihtiyacında yanında olmayı sürdürüyor.

Üretici ortaklarının özverili çalışmalarına destek olmak, ülke için stratejik öneme sahip yağlık ayçiçeği tohumu üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanarak ülke ihtiyacına yeter seviyeye çıkartılması amacına uygun olarak ortaklarının ihtiyaç duyduğu tüm tarımsal girdiler en uygun şartlarda tedarik edilerek istifadelerine sunulmuş olup bugüne kadar 90 bin ton gübre, 160 ton zirai ilaç, 61 bin torba ayçiçeği tohumu, 12 bin adet zirai ilaç ile ekim hazırlıkları için nakit desteği olarak ürün avansı olmak üzere sağlanan ayni ve nakdi üretim desteklerinin finansal karşılığı kısa vadeli kredi olarak 191 milyon TL uzun vadeli kredi olarak 228 milyon TL olmak üzere toplamda 419 milyon TL tutarında gerçekleştirildi.

Üretici ortaklarının yukarıda belirtilen üretim faaliyetleri neticesinde 1,9 milyon dekar alandan 400 bin tonun üzerinde rekolteye ulaşılması beklenmekte olup bu üretim büyüklüğü çerçevesinde ortaklarının birliğe rekolte beyannamesi ile üretimini taahhüt ettiği ayçiçeğinin tamamına alım garantisi verilmek suretiyle çok önemli bir kamusal görev de ifa edilmektedir.

Tarımsal üretim faaliyetlerinin yanı sıra işletmelerinde halihazırda 850 ton/gün ayçiçeği tohumu işleme, 560 ton/gün rafine yağ ve 960 ton/gün karma yem üretim kapasitesi ile faaliyet gösterdiği sektörlerde en önde gelen kuruluşlardan biri olarak gıda arz güvenliğinin en büyük güvencelerinden olan birliğin, yağlı tohumlar sektöründe yerli hammadde ile mamul üretimi gerçekleştiren en büyük milli üretici olmanın gurur ve sorumluluğu ile hareket etmektedir.

Bütün faaliyet ve çalışmalarında en büyük önceliklerinin her zaman olduğu gibi ürünlerinin tarladan sofralara gelene kadar emeği geçen tüm paydaşlarının sağlığını ve iş güvenliğini korumak, tüketicilere sundukları mamullerinin üretimindeki yüksek standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve ülke için en temel tarım ürünlerinden olan yağlık ayçiçeğinin üretiminde sürdürülebilirliğe destek vermektir.

Bu süreçte, ürünlerinin halka ulaşmasında kendilerine destek olan ve tarlasında özveriyle çalışan ayçiçeği üreticisi ortaklarına teşekkürü bir borç bilerek, yaklaşmakta olan hububat hasadı akabinde ayçiçek hasadının tüm üreticilere ve ülke açısından bereketli olmasını temenni ettiklerini belirtti. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakya Birlik Yönetim Kurulu: 'Ülkemiz ve milletimiz için üretime devam ediyoruz' - Son Dakika Ekonomi

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