Düzensiz göçü önleme toplantısı: 3 ilin valisi ve asayiş birimleri çözüm ve öneri masası oluşturdu - Son Dakika
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Düzensiz göçü önleme toplantısı: 3 ilin valisi ve asayiş birimleri çözüm ve öneri masası oluşturdu

31.05.2022 15:42
Düzensiz göçü önleme toplantısı: 3 ilin valisi ve asayiş birimleri çözüm ve öneri masası oluşturdu

Trakya bölgesinde düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, çalışmaların etkinliğinin arttırılması ve iller arası koordinasyonun sağlanması amacıyla "Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele 7. Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Trakya bölgesinde düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, çalışmaların etkinliğinin arttırılması ve iller arası koordinasyonun sağlanması amacıyla "Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele 7. Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin yanı sıra Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcıları, Askeri Birlik Komutanları, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürleri, İl Göç Müdürleri ve ilgili birim yetkilileri katıldı.

Toplantı başında bir açıklama yapan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "3 ilimizden aramızda bulunan kıymetli katılımcılar, bölgesel toplantımıza hoş geldiniz. 3 ilin değerlendirmelerini burada alacağız. Bölgemiz özellikle Edirne, göç politikasında Türkiye'nin genel konjonktüründe farklı değerlendirmelere konu olabilecek bir il. İllerimizin burada tecrübelerini ve bilgilerini burada paylaşacağız. İnşallah sonuçlandırdığımız kararlar doğrultusunda gerekli adımları atacağız" dedi.

Düzensiz göçü önlemeye yönelik alınacak tedbirler ve uygulamaların görüşüldüğü toplantı, katılımcıların sunumlarının ardından düzensiz göçmen akımı hakkında görüş ve çözüm önerilerinin görüşülmesi ile son buldu. - TEKİRDAĞ

Düzensiz göçü önleme toplantısı: 3 ilin valisi ve asayiş birimleri çözüm ve öneri masası oluşturdu
Düzensiz göçü önleme toplantısı: 3 ilin valisi ve asayiş birimleri çözüm ve öneri masası oluşturdu
Düzensiz göçü önleme toplantısı: 3 ilin valisi ve asayiş birimleri çözüm ve öneri masası oluşturdu
Düzensiz göçü önleme toplantısı: 3 ilin valisi ve asayiş birimleri çözüm ve öneri masası oluşturdu

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzensiz göçü önleme toplantısı: 3 ilin valisi ve asayiş birimleri çözüm ve öneri masası oluşturdu - Son Dakika


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