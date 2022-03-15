"Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı" 23 Mart'ta Tekirdağ'da açılacak - Son Dakika

Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı (TRAKYAKAF), 23-24 Mart'ta Tekirdağ'da gerçekleştirilecek.

Namık Kemal Üniversitesinden (NKÜ) yapılan açıklamaya göre fuar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi paydaşlığında, NKÜ Değirmenaltı Yerleşkesi'nde açılacak.

Birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılacağı ve özel sektörden yüzlerce firma ile kamu sektöründen çeşitli kurumların katılacağı fuar, her bölümden öğrenci ve mezunlar ile bölgede bulunan vatandaşların katılımına açık olacak.

Fuarın Trakya'da ikinci kez düzenleneceği bildirildi.