Çiçek hastalığı 2017'den beri Trakya'da görülmüyor - Son Dakika
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Çiçek hastalığı 2017'den beri Trakya'da görülmüyor

02.08.2022 17:09
Çiçek hastalığı 2017'den beri Trakya'da görülmüyor

Trakya Bölgesi'nde 2017'den bu yana Koyun ve Keçi Çiçek Hastalığının görülmemesi Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından tüm dünyaya duyuruldu.

Trakya Bölgesi'nde 2017'den bu yana Koyun ve Keçi Çiçek Hastalığının görülmemesi Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından tüm dünyaya duyuruldu.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından uzun yıllardır sürdürülen aşılama çalışmaları sayesinde 2010 yılından bu yana Trakya'da görülmeyen şap hastalığının ardından, 2017 yılından bu yana çiçek hastalığının görülmemesi de Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) gündeminde yerini aldı.

Türkiye'nin hayvan hastalıkları ile mücadele konusundaki başarılarına yer verilen bildiriyle ilgili Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yayınlanan metinde, "Trakya'da 2017 yılından beri Koyun ve Keçi Çiçek Hastalığının görülmemesi üzerine hazırlayıp sunduğumuz arilik ülke deklarasyonu Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) web sayfasında yayınlanarak bütün dünyaya duyurulmuştur.

Ülkemiz, 2017 yılından beri Trakya'da Koyun ve Keçi Çiçeği Hastalığının görülmemesi, yoğun aşılamalar ve her yıl yapılan klinik taramalar sayesinde bu arilik açıklamasını yapabilmiştir. Trakya, Şap hastalığından aşılı arilik statüsünü 2010 yılında almış olup bu statüsünü halen korumaktadır. Diğer yandan, Koyun ve Keçi Vebası (PPR) hastalığı arilik statüsü alabilmesi için bölge 2020 yılında "korunmuş bölge" olarak ilan edilmiştir.

Bu bildirge, özellikle bölgeden hayvan ve hayvansal ürün ticaretinin önünü açacak, hayvansal üretime ve Ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Yakın gelecekte öncelikle Trakya'nın ve akabinde tüm Türkiye'nin hayvan hastalıklarından ariliğinin sağlanması Bakanlığımızın ana hedefleri arasındadır" ifadeleri yer aldı.

(Tunay Özdemir - İHA)

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiçek hastalığı 2017'den beri Trakya'da görülmüyor - Son Dakika

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