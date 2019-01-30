Son Dakika Haberleri: Trakya Bölgesinin Kalkınmasına Katkı Sağlayacak Projeler Görüşüldü

Trakya Bölgesinin Kalkınmasına Katkı Sağlayacak Projeler Görüşüldü

28 dakika önce

Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Trakya bölgesinin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler görüşüldü.

Trakya Bölgesinin Kalkınmasına Katkı Sağlayacak Projeler Görüşüldü, System.String[]
Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Trakya bölgesinin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler görüşüldü.

Toplantıya NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, Öğretim Üyeleri ve Trakya bölgesinde yer alan tohumculuk firmaların temsilcileri ile Trakya Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Toplantı Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Tohumculuk Ar-Ge Merkezi, Trakya Süt ve Süt Ürünleri Ar-Ge ve Eğitim Merkezi ile NKÜ Girişimcilik ve Kariyer Merkezleri ortaklığında gerçekleştirildi.

NKÜ Teknopark, Trakya bölgesinin tüm ticaret borsaları ve tüm tohumculuk firmalarının işbirliğiyle "Trakya Tohum A.Ş."nin 22 Şubat tarihinde kurulmasına karar verildi.

Toplantıda aynı zamanda Trakya Süt ve Süt Ürünleri Ar-Ge ve Eğitim Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verilirken, yürütülecek projelerde NKÜ Girişimcilik Merkezi ve Kariyer Merkezi'nin yapacağı çalışmalar da konuşuldu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Bölgesi, Güncel
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