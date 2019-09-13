"Trakya büyük coğrafyaların, kültür coğrafyalarının temas noktası"

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, "Trakya büyük coğrafyaların, kültür coğrafyalarının temas noktasıdır, birbiriyle kaynaştığı bir nokta." dedi.

Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Kameno Belediyesince yürütülen, "Yaşayan Tarihi Kentler-Aşağıpınar ve Rusokastro" projesinin tanıtım toplantısı, kentteki bir otelin konferans salonunda yapıldı.

Kentte 28 yıldır devam eden Aşağıpınar arkeolojik kazısının başkanlığını yapan Prof. Dr. Özdoğan, burada yaptığı konuşmada, bilim insanları olarak geçmişe ait "ölü bilgi"yi ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Aşağıpınar'ın önemine değinen Özdoğan, 28 yıldır sürdürdükleri kazı çalışmalarını bu yıl sonlandırdıklarını belirtti.

Trakya'ya gelen ilk çiftçileri ve yaşamın izini sürdürdüklerini anlatan Özdoğan, şöyle devam etti:

"Trakya gerçekten büyük coğrafyaların, kültür coğrafyalarının temas noktasıdır, birbiriyle kaynaştığı bir nokta. Trakya dediğimiz bölge, kültür tarihini anlamamız için son derece kritik bölgedir. Bunu anlamak için Aşağıpınar bir örnektir. Bulgaristan tarafında da bizim aradığımız döneme ait son derece önemli çalışmalar yapılmıştır. Milyonlu yıllara dayanan bir geçmişi var insanların. Bu bölgede insanlığın geçmişinin, 1 milyon 600 bin yıldan geçtiğini biliyoruz."

Avrupa'nın ilk uygarlık çekirdeğinin Aşağıpınar'da atıldığını vurgulayan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bu açıdan Trakya belki Anadolu uygarlıklarının taşrası gibi görünür ama Avrupa uygarlığının çekirdeğidir. Buradan İngiltere'ye, İskandinavya'ya kadar giden tarım kültürü, çiftçilik kültürü, yerleşik yaşam kültürü Trakya'da oluşuyor. Sadece buradaki değil, Bulgaristan'da da meslektaşlarımızın yaptığı çok sayıdaki kazıyla da biliyoruz. Bu ortak çalışmada Avrupa uygarlığının temellerinin nasıl geliştiğini burada görüyoruz. Birçok ayrıntıyı Aşağıpınar'da öğrenebildik. Anadolu'dan bu bölgeye gelen mimari bilgide, Anadolu'dan bu bölgeye dörtgen, kerpiç ve taş mimari ile geliyorlar. Bu bölgeye uygun ahşap mimariye nasıl dönüştüğünü görüyoruz. Bundan sonra bütün Avrupa'ya giden mimari ahşaptır."

"Bu uygarlıklar hepimizin ortak mirasıdır"

Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir ise insanlık kültürü ve medeniyetinin yücelmesi açısından bu tür çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Bilim dünyasınca tarımın 14 bin yıldan bu yana yapıldığının bilindiğini aktaran Demir, Anadolu'da ise 30'a yakın uygarlığın yaşadığını aktardı.

"Bu uygarlıklar hepimizin ortak mirasıdır" diyen Demir, "Bizim çok güzel bir atasözümüz vardır. 'Komşu komşunun külüne muhtaç' deriz. Biz ortak tarihi, ortak coğrafyayı paylaşmaktayız. Turizmi, kültürü, ticareti geliştirmemiz için çok önemli bir potansiyelimiz var. Bu nedenle de bu projeler çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kameno Belediye Başkanı Jelsu Verdunski ise projeyle iki ülkenin de turizminin güçleneceğine inandığını dile getirdi.

Aşağıpınar ve Rusokastro turizme kazandırılacak

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, proje ile Aşağıpınar kazı alanı ve Bulgaristan'daki Rusokastro kazı alanında yapılacak çalışmalar sayesinde iki alanın da turizme kazandırılacağını vurguladı.

Projenin 488 bin avro bütçe ile yapılacağını anlatan Şen, "Proje sonunda Aşağıpınar ve Rusokastro arkeolojik alanlarındaki başarılı rekonstrüksiyon ve sosyalleşme faaliyetlerin gerçekleştirilmiş olması, sınır bölgesindeki ziyaretçilerin ilgisini çekecektir." dedi.

Şen, Aşağıpınar'ın "Trakya'nın Göbeklitepe'si" olarak adlandırıldığını, bölgenin MÖ 6 bin yıl öncesine dayanan bir tarihinin olduğunu dile getirdi.

Şen, proje çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını sözlerine ekledi.

Ardından Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fikret Macit, projenin teknik bilgilerini anlattı.