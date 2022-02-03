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Trakya camilerinde Regaip Kandili programları düzenlendi - Son Dakika

Trakya camilerinde Regaip Kandili programları düzenlendi

03.02.2022 20:14
Trakya camilerinde Regaip Kandili programları düzenlendi

Trakya'daki camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Trakya'daki camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Edirne'de Eski Cami'de kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede vaaz verildi.

Cemaat, kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde, Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından Regaip Kandili ve Üç Aylar konulu vaaz verildi. Vaazının ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Tekirdağ Rüstem Paşa Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle idrak edilen kandil gecesinde cemaat yatsı namazlarını kılıp dua etti.

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Trakya Bölgesi, Regaib Kandili, Edirne, kandil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya camilerinde Regaip Kandili programları düzenlendi - Son Dakika


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