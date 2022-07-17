KIRKLARELİ - Trakya çiftçisi hasat mesaisinde sona yaklaştı - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Trakya çiftçisi hasat mesaisinde sona yaklaştı

17.07.2022 09:16

Türkiye'nin önemli tahıl ambarlarından Trakya'da buğday hasadında sona yaklaşıldı.

Türkiye'nin önemli tahıl ambarlarından Trakya'da buğday hasadında sona yaklaşıldı.

Bölgede yaklaşık bir ay önce başlayan hasat çalışmaları devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine verimli bir buğday hasadı yaşandığını ifade etti.

Hasat sezonunda sona yaklaşıldığını dile getiren Arabacı, "İyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Genel olarak sorunsuz bir hasat dönemi yaşadık. Çok iyi verim alınan yerler olduğu gibi bazı bölgelerde rekolte düşüklüğü de oldu. Edirne ortalamasına baktığımızda dönümden 350-400 kilogram verim alındı. Hayırlı ve bereketli hasatların sürmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Trakya'da bereketli bir yıl geçirildiğini söyledi.

Buğdayda hasat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını ifade eden Aksoy, buğday hasat çalışmalarında hiçbir problemle karşılaşılmadığını kaydetti.

Geçen yıla göre buğday veriminde yüzde 20 artış yakalandığını vurgulayan Aksoy, "İlimizde bereketli bir mevsim geçti. Yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar alanda 750 bin ton buğday rekoltesi bekliyoruz. Hasat çalışmalarımız yarıya geldi. Arpa hasadımızı bitirdik. Arpalarımız dekara 500 ile 600 kilogram verim verdi." diye konuştu.

Aksoy, bu yıl biçerdöver kontrollerini de sıkı bir şekilde yaptıklarını dile getirdi.

Kırklarelili çiftçi Hasan Sucuoğlu da geçen yıla göre verimin çok iyi olduğunu bildirdi.

Bu yıl çiftçinin buğdayda "altın yılını" yaşadığını vurgulayan Sucuoğlu, hasat ettikleri ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisine götürdüğünü kaydetti.

Tekirdağ

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da kentte yaklaşık 1 milyon 900 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını belirtti.

Çiftçilerin buğday hasadının devam ettiğini aktaran Öcal, "Çiftçilerimiz verimlerden memnun. Üreticiler için verimli bir yıl oldu. Bir haftaya buğday hasadı biter diye düşünüyoruz. Buğday da yer yer değişse de dekarda 500-600 kilograma kadar verim alındı. Hayırlısıyla çiftçilerimiz sezonu tamamlayacak. " diye konuştu.

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Kaynak: AA

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