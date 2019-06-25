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Trakya çiftçisinin çeltikte gübre mesaisi

54 dakika önce

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de üreticiler, ekim ve ilaçlama döneminin ardından çeltik tarlalarında gübre mesaisine başladı.

Trakya çiftçisinin çeltikte gübre mesaisi, System.String[]
Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de üreticiler, ekim ve ilaçlama döneminin ardından çeltik tarlalarında gübre mesaisine başladı.
Tavaların hazırlanması sonrası ekilen tohumların sağlıklı yeşermesi ve gelişim göstermesi için üreticiler, hummalı bir çalışma sürdürüyor.

Ayaklarında çizme, ellerinde gübre tenekeleriyle tarlalara giren çiftçiler, periyodik gübreleme işlemini sürdürüyor. Tavalardaki toprağın durumuna göre üreticilerin bir kısmı elle bir kısmı ise traktörle tarlalara gübre serpiyor.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeltikte üst gübreleme döneminin başladığını söyledi.
Çeltiğin gelişimi için gübrenin önemine değinen Arabacı, "Tavaların hazırlanması ve ekim döneminin ardından yabancı otla mücadelemizi yaptık. Şimdi sıra gübreleme mesaisinde. Gübreleme çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ürünün büyümesi için gübre atılması şart." dedi.
Çeltiğin durumuna göre hasat öncesine kadar 3-4 kez gübre atıldığını belirten Arabacı, görünümü itibariyle çeltiklerin iyi olduğunu ve bir aksilik yaşanmaması halinde hasatta güzel verim almayı beklediklerini kaydetti.
Çeltik üreticisi Yaşar Ekici de gübrenin çeltiğini gelişmesini sağladığını ifade ederek kaliteli ürün yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:54 Kaynak: AA
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