TRAKYA'DA, 1 MAYIS KUTLAMASI - Son Dakika
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TRAKYA'DA, 1 MAYIS KUTLAMASI

01.05.2022 16:04

TRAKYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum örgütlerinin düzenlediği yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı.

TRAKYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum örgütlerinin düzenlediği yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Trakya'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Edirne'deki etkinlik Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Şükrüpaşa İlkokulu önünden başladı. Emek ve Meslek Örgütü Platformu'nu oluşturan sendika, oda ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan konvoy cadde üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlar atan grup daha sonra Saraçlar Caddesi'nde toplanarak gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasına platform adına Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TESİŞ) Edirne Şube Başkanı Zeki Şişko okudu. Şişko'nun okuduğu açıklamada, gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekildi. Açıklamada, söz konu su artışlar nedeniyle ücretli çalışanlar ve emeklilerin geçinme şartlarında bozulma olduğun ifade edildi.

'TEK ÇARE SENDİKAL ÖRGÜTLENME'

İşçileri sözleşmeyle elde ettiği ücret artışlarının da anlamını yitirdiğini kaydeden Şişko, Ücretlerdeki aşınmanın en kısa sürede önlenmesi gerekiyor. Yaşanan şartlar altında tek çare sendikal örgütlenmedir. Kayıt dışı, kuralsız çalışan motorlu kuryelerden, merdiven altı imalathanelerde üretim yapan tekstil işçilerine kadar farklı iş kollarındaki tüm güvencesiz işçiler sendikal örgütlenmenin koruyucu şemsiyesi altına alınmalıdır. Dünyanın büyük bir bölümünde emekçiler, 1 Mayıs'ı daha da ağırlaşan sorunlarla mücadele ederek karşılamaktadır. Yurdumuzda da durum çok farklı olmadı. Bir yandan işsizlik tehdidi diğer yandan geçim sıkıntısıyla emekçiler bu 1 Mayıs'ı kutluyor şeklinde konuştu.

ÇORLU'DA İŞÇİLER 1 MAYIS'I, HALAY ÇEKEREK KUTLADI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise 1 Mayıs etkinliklerine katılanlar şehitlikte toplandı. Burada toplanan işçiler daha sonra Omurtak Caddesi üzerinden Atatürk Meydanı'na yürüdü. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen işçiler zaman zaman sloganlar attı. Atatürk Meydanı'na gelen işçiler burada tek tek aranarak kutlama alanına alındı. Katılan sendikaların temsilcilerinin yaptığı kısa konuşmaların ardından işçiler davul zurna eşliğinde halay çektiler. İşçiler daha sonra olaysız dağıldı.

LÜLEBURGAZ'DA YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ KATILDI

Lüleburgaz'da Emek ve Demokrasi Platformunun öncülüğünde gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarına çevre illerden, ilçelerden gelen yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Lüleburgaz tören alanının önünde toplanan kalabalık buradan ellerinde pankartlar ve dövizler ile sloganlar atarak İstanbul Caddesi ile Fatih Caddesi'nde yürüyüş yaptı. İlçede çarşı merkezindeki Kongre Meydanı'na gelen kalabalık burada tekrardan sloganlar attı, marşlar ve şarkılar söyledi. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından etkinlik son buldu.(DHA)

TRAKYA'DA, 1 MAYIS KUTLAMASI
TRAKYA'DA, 1 MAYIS KUTLAMASI
TRAKYA'DA, 1 MAYIS KUTLAMASI
TRAKYA'DA, 1 MAYIS KUTLAMASI

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Saraçlar Caddesi, Trakya Bölgesi, Lüleburgaz, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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