Trakya'da 117 bin 772 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı - Son Dakika

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 117 bin 772 kişi aşılandı.

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Trakya'da en çok aşı 54 bin 969 kişi ile Tekirdağ'da uygulandı.

Edirne'de 35 bin 496, Kırklareli'nde ise 27 bin 307 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına destek olan herkese teşekkür etti.

Vatandaşların öncelik gruplarına göre aşılandığını anımsatan Cerit, bu çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.