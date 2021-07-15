Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri unutulmadı, 251 fidan dikildi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kırklareli Şehitliği ziyaret edilmesinin ardından, Kuzulu köyünde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına 251 adet fidan dikildi.

Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Şehitlik ziyaretiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Hepimiz farklı düşünceler içinde bu düşünceleri zenginlik olarak görüp birlikte yaşamanın, birlikte güçlenmenin ve birlikte devlet olmanın ve millet olmanın gerçek anlamda gayretini göstermeliyiz. Devlet bilincini ortaya koyan ve devlet sistematiğini ortaya koyan halk iradesini yani millet iradesi ne zaman verdiyse ve ne zaman sonlandıracaksa milletin iradesiyle gidebileceği anlayışı ve inancını hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. 15 Temmuz'da aziz milletimiz şunu gösterdi 'Türk milleti olarak artık darbelere hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz ve bununla birlikte dünya halklarına dünya milletlerine örnek olacağız' diyerek mücadelesini verdi" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktılar.

Ardından Kuzulu köyünde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına 251 adet fidan dikildi. - KIRKLARELİ