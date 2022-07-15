Son dakika haberi | TRAKYA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi | TRAKYA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ

15.07.2022 14:31

Son dakika haberi... TRAKYA'da, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edilip, dualara okunarak anma programları düzenlendi.

TRAKYA'da, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edilip, dualara okunarak anma programları düzenlendi.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle şehitlerin mezarları ziyaret edilip anma programı düzenlendi. Edirne'de, Buçuktepe ve Yenişehir mezarlıklarında düzenlenen anmaya Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, şehit aileleri, vatandaşlar ve kurum müdürler katıldı. Programda, Kuran'ı Kerim ve şehitlerin ruhlarına dualara okunurken, 15 Temmuz şehitleri anıldı. Vali Kırbıyık, şehit mezarlarında dua okudu, ailelerini tek tek mezarı başında ziyaret etti. Edirne'de, gün içinde camilerde şehitler için mevlit okutuldu.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ ALKAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

Tekirdağ'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde darbe girişimi gecesi İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düşen polis memuru Münür Alkan, mezarı başında anma programı düzenlendi. Tekirdağ Şehir Mezarlığı'ndaki anmaya Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, kurum müdürleri ve şehit aileleri ile yakınları katıldı. Kuranı Kerim ve duaların okunmasının ardından, Vali Yıldırım ve beraberindekiler, şehit Münür Alkan'ın kabrine karanfil bıraktı. Şehitlik programının ardından Namık Kemal Üniversitesi'nde, '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Küresel Güç Merkezlerinin Hedefindeki Türkiye' konulu konferans düzenlendi. Tekirdağ'ın yanı sıra Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde düzenlenen anma programında şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dualar okundu.

KIRLARELİ'DE, 252 FİDAN DİKİLDİ

Kırklareli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi, 15 Temmuz Şehitler Hatıra Ormanı'na 252 fidan dikildi. Törenlere Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkan Vekili Savaş Çekinmez, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlikteki anmada, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Hızırbey Camisi müezzini Adem Demircioğlu, Kur'an okudu, dualar edildi. Vali Ekici ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Daha sonra 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan 15 Temmuz Şehitler Hatıra Ormanı'na 252 fidan dikildi. (DHA)

YORUMLAR
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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla dış temsilciliklerde anma törenleri yapıldı '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla dış temsilciliklerde anma törenleri yapıldı Son dakika: Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim duası okundu Son dakika: Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim duası okundu
Kaynak: DHA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | TRAKYA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | TRAKYA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ - Son Dakika
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