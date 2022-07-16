15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 00:31

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi, dualar okundu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi, dualar okundu.

Edirne Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sancak teslim töreni yapıldı. Vali Kürşat Kırbıyık, sancağı öperek teslim aldı.

Kırbıyık, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde de Allah'tan korkmayan, milletinden utanmayan vatan hainlerinin ihanetleri karşısında devletin başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türk milletinin tek yürek oluşunu dünyaya gösterdiğini belirtti.

15 Temmuz'un alelade bir darbe kalkışması olmadığını ifade eden Kırbıyık, "Bu ihanet sadece FETÖ'cü hainlerin planlayıp uygulamaya koyduğu basit bir ihanet değildir. 15 Temmuz, küresel bir saldırıdır. Küresel ayağı olan, kurgusu, desteği, stratejik aklı dışarıdan ithal bir saldırıdır." dedi.

Kırbıyık, yıllardır ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışanlara karşı terörle mücadele ederken şehitler verdiklerini belirtti.

"Ama ilk kez bu devletin üniformasını giyen, ekmeğini yiyenler tarafından kalleşçe, sırtımızdan vurulduk." diyen Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Onların tasmalarını tutan sahipleri, ortakları, bütün gece kulak kabartıp kendileri için iyi bir haber beklediler. PKK, iyi bir haber bekledi. Pensilvanya'daki cani, ruh hastası iyi bir haber bekledi. Para verenler, aklı verenler, talimat verenler, akbaba gibi, çakal gibi kenardan seyredenler, iyi bir haber bekledi.

Ama çok şükür, Cenab-ı Allah o geceyi onlara karanlık, bize aydınlık kılmıştır. Allah bu milletin duasını kabul etmiştir. Cenab-ı Allah, bizim evlatlarımızı sevmiştir. 15 Temmuz, tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesi karşısında bir şey ifade etmediği, milletimizin tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi Kuvayımilliye ruhu ile topyekun vatan ve bayrak aşkıyla mücadele ettiği çok önemli bir tarihtir."

Vali Kırbıyık, aziz Türk milletinin o gece bir kahramanlık destanı yazarak ay yıldızlı şanlı bayrağını ne pahasına olursa olsun nasıl koruyacağını ve vatan uğruna gözünü dahi kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini tüm dünyaya bir kere daha gösterdiğini söyledi.

Eski Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarından Mehmet Müezzinoğlu da hain kalkışmaya topyekun karşı duran milli iradenin Çanakkale ruhuyla hareket ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının meydanda büyük ekrana yansıtılmasının ardından 15 Temmuz konulu videolardan bölümler gösterildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Müzik Topluluğu, Devlet Türk Müziği Topluluğu da konser verdi. Kaside ve ilahilerin okunduğu programda şehitler için dua edildi.

Programa Edirne Belediye Başkan Vekili Yaver Tetik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, protokol üyeleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada Vali Kırbıyık, program öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde Saraçlar Caddesi'nde fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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