Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2) - Son Dakika
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Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2)

16.07.2022 01:28
Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2)

MÜZİK GRUPLARI KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ SESLENDİRDİEdirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için dua edildi.

MÜZİK GRUPLARI KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ SESLENDİRDİ

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için dua edildi. Anıttaki törende çeşitli müzik grupları kahramanlık türküleri seslendirirken, ilahiler okundu. Eski Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun katıldığı etkinlikte İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından şehitler için dua okundu.

SELİMİYE'DEN SELA OKUNDU

Dua bitiminde saatler 00.13'ü gösterdiği esnada tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi'nden sela sesi yükseldi. Anıttaki tören, sela okunmasının ardından sona erdi.


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Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi yürüyüşü Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi yürüyüşü
Kaynak: DHA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2) - Son Dakika

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