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Trakya'da 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası en az bir doz aşı oldu - Son Dakika

Trakya'da 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası en az bir doz aşı oldu

13.07.2021 14:44

Trakya'da nüfusa oranla aşılama oranı yüksek seviyede ilerliyor.

Trakya'da nüfusa oranla aşılama oranı yüksek seviyede ilerliyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 61,16, ikinci doz ortalaması ise 28,26 olarak kayda geçti. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 75,8, Edirne'de yüzde 75,1, Tekirdağ'da yüzde 70,04 olarak açıklandı.

Bu orana göre, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Kırklareli 3'üncü, Edirne 4'üncü ve Tekirdağ 11. sırada yer aldı.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 432 bin 934, Kırklareli'nde 368 bin 156, Tekirdağ'da 885 bin 81 olmak üzere Trakya'da 1 milyon 686 bin 171 doz aşı yapıldı.

Nüfusunun yüzde 75'inden fazlası aşı olan Edirne'de zaman zaman aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Aşısını yaptıran vatandaşlar, aşı olmayan kişilere de mutlaka aşılarını yaptırma çağrısında bulunuyor.

İkinci doz aşısını yaptıran Özlem Mecit, AA muhabirine, Edirne'ye tatil için geldiğini bu arada da ikinci doz aşısını yaptırdığını belirtti

Edirne'de bilinç ve farkındalık düzeyinin yüksek olduğunu anlatan Mecit, "Edirne aşılama oranı yüksek illerden biri. Bu biraz bilinç düzeyiyle de alakalı. Ne yazık ki aşı yaptırmayanlarda var. Onlar bunun bir salgın olduğunun farkında değiller. Ailelerinden birini kaybetmedikleri için de muhtemelen böyle düşünüyorlar. Lütfen herkes aşısını yaptırsın" dedi.

Gökhan Zekeriya Aslan ise Edirne'de insanların virüsten korunmak için aşılarını yaptırdığını aşılama oranının yüksek olmasının da kurallara ve alınan önlemlere uymasından kaynaklandığını vurguladı.

Nusret Dimitoka ise koronavirüs aşısı yaptırmayan tüm vatandaşları bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aşı yaptırmaya davet etti.

Ekipler evlere kadar gidiyor

Kırklareli'nde de Kovid-19 salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla evde aşı uygulaması devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce kentte hastane ve aile sağlığı merkezlerindeki aşılamanın yanı sıra mobil aşı ekibi, 80 yaş ve üstü evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde aşılanıyor.

Ekipler, tansiyonlarını ölçtükleri ve kontrollerini yaptıkları vatandaşlara, sağlık durumlarının elverişli olması halinde aşı uyguluyor.

Kırklareli'nde yatağa bağımlı 73 yaşındaki Ahmet Tutulmaz'ın eşi Fahriye Tutulmaz, eşinin üçüncü doz aşısının yapıldığını söyledi.

Artık Kovid-19'a karşı daha güvende olduklarına inandığını aktaran Tutulmaz, sağlık ekiplerine de yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ederek, başarı diledi.

Kentte, 87 yaşındaki Ahmet ve 84 yaşındaki Feriye Kesebir çifti de evlerinde aşı oldu.

Feriye Kesebir yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah razı olsun hepsinden. Yapılan hizmetlerden çok memnunum." dedi.

Trakya'da 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası en az bir doz aşı oldu
Trakya'da 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası en az bir doz aşı oldu
Trakya'da 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası en az bir doz aşı oldu
Trakya'da 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası en az bir doz aşı oldu
Trakya'da 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası en az bir doz aşı oldu
Trakya'da 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası en az bir doz aşı oldu
Trakya'da 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası en az bir doz aşı oldu
Trakya'da 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası en az bir doz aşı oldu
Trakya'da 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası en az bir doz aşı oldu

COVIRAN Bereket, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası en az bir doz aşı oldu - Son Dakika


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