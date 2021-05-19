Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu

19.05.2021 13:30

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında coşkuyla kutlandı.

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında coşkuyla kutlandı.

Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene Edirne Gençlik Spor İl Müdürü Selim Ak, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Koronavirüs tedbirleri ile düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Tören de yazılı açıklama yapan Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, "19 Mayıs, milletin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden, hür ve müstakil yaşama kararlılığından güç alınarak işgale, zulme karşı verilen şanlı mücadelenin adıdır. Vatanın kurtuluşu uğruna çok büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir Türkiye'nin inşası için emsalsiz mücadele ve fedakarlıklar gösterilmiştir. Bu mühim tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. Bütün planlarını gençliğin üzerine kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlerimize emanet etmiş, onlara her daim güvenmiştir. Milli ruha sahip, özgüveni yüksek, sorumluluklarını bilen, girişimci, düşünen, okuyan, milli ve manevi değerlerine bağlı, yeniliklere ve dünyadaki her gelişmeye açık olan gençliğimiz bizim geleceğe olan inancımızı da arttırmaktadır. Biz de gençlerimize her türlü desteği sağlayarak muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KEŞAN'DA ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tören düzenlendi. Saat 10.00'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan törene, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vedat Çimen, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Keşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı söylendi. Tören, Keşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vedat Çimen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasının ardından sona erdi.

TEKİRDAĞ'DA VALİLİK ÖNÜNDE TÖREN

Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları valilik önünde Atatürk Anıtı'nda koronavirüs tedbirleri ile yapıldı. Kutlamalara CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan, Aygun Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Tören resmi mesajların okunmasının ardından Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün bir konuşma yaptı. Mesajlar ve konuşmaların ardından program sona erdi.

BANDIRMA VAPURU'NA YOĞUN İLGİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlamalarda, Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Abdülkerim Kasap tarafından anıta çelenk konulmasıyla başladı. Çelengin sunulması ve saygı duruşu istiklal marşının okunmasının tören sona erdi. Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon komutanı Tüm General Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile öğretmenler katıldı. Törene katılanların yoğun ilgi göstermesiyle zaman zaman sunucu tarafından sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarı yapıldı. Çorlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan Bandırma Vapuru'na ise yoğun ilgi gösterildi. Törene gelen vatandaşlar vapur önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

LÜLEBURGAZ'DA FENER ALAYI

Kırklareli'nde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Gençlik Spor İl Müdürü Emrah Yüksel, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenciler katıldı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün gece fener alayı düzenlendi. Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katılanlar ellerinde Türk bayrağı, meşaleler ve Atatürk posterleri yürüdü.

Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu
Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, 19 Mayıs, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne Trakya da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika


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