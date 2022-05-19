TRAKYA'DA 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Törenlerde öğrencilerin gösterileri, beğeni topladı. Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 25 Kasım Stadı önünde oluşturulan kortejle başladı. Korteje katılanlar ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla belediye bandosu ekibinin çaldığı marşlarla trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı önüne yürüdü. Anıta, Edirne Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Selim Ak'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kentteki kutlamalar saat 16.00 ile 20.00 saatleri arasında Saraçlar Caddesi'nde çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kutlamalarda oluşturulan kortejin ardından, gençler müzik dinletisi sunup, spor gösterilerinde bulundu. Tekirdağ'daki kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının andından Amfi Tiyatroda devam etti. Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da katıldığı kutlamalarda Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verdi, ardından sporcular, karete, cimnastik ve judo gösterileri yaptı.

SAHİL GÜVENLİK BOTU ZİYARETÇİLERE AÇILDI

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG 88 numaralı botu kutlamalar kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, botu gruplar halinde ziyaret etti. Bot personeli de gelen ziyaretçilere yaptıkları görevleri anlatıp, botu tanıttı. Ziyaretçiler botta hatıra fotoğrafları çektirdi. Çorlu ilçesindeki kutlamalarda ise öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi. KIRKLARELİ'DE ATATÜRK STADYUMU'NDA KUTLAMA

Kırklareli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Büyük Türk bayrağının açıldığı kutlamalarda öğrenciler, şiirler okuyup gösterilerde bulunurken, vatandaşlar kutlamalara yoğun ilgi gösterdi. BAĞIMSIZLIK ATEŞİ YAKILDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kutlamalar kapsamında dün gece vatandaşların yoğun katılımı ile Bağımsızlık Ateşi yakıldı. Belediyenin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar ellerinde meşalelerle Lüleburgaz'ın en yüksek tepesi konumundaki Edirne Bayırı mevkisine yürüdü. Marşların söylendiği yürüyüşün ardından Bağımsız Ateşi yakılıp, oyun havaları eşliğinde kutlamalar gerçekleştirildi. Lüleburgaz'da bugün yapılan kutlamalarda ise öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.