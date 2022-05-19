Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi - Son Dakika
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Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi

19.05.2022 22:17
Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı programları düzenlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı programları düzenlendi.

Edirne'de Şükrü Paşa İlkokulu önünde toplanan kortejde bulunanlar taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da 19 Mayıs'ın Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu ifade ederek bayramı kutladı.

Programa CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kırklareli

Kırklareli ve Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayları düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen yürüyüş, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndan başladı.

Kent sakinleri ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla İstasyon Caddesi'ndeki konser alanına yürüdü.

Etkinliğe 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Belediye Başkan Vekili Arda Kolcular, Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin eşi Prof. Dr. Filiz Ekici, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Lüleburgaz ilçesinde de fener alayı düzenlendi.

Kongre Meydanı'nda toplanan grup, Türk bayrakları ve meşalelerle Edirne Bayırı mevkisine yürüdü.

Etkinliğe CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Marmaraereğlisi ilçesindeki Rahmi Özcan Bulvarı'nda kortej yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüş esnasında paraşütçüler gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi
Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi
Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi
Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi
Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da 19 Mayıs dolayısıyla fener alayları düzenlendi - Son Dakika
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