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Trakya'da 2021 yılının aralık ayında 312,2 milyon dolar ihracat gerçekleşti - Son Dakika

Trakya'da 2021 yılının aralık ayında 312,2 milyon dolar ihracat gerçekleşti

01.02.2022 09:43
Trakya'da 2021 yılının aralık ayında 312,2 milyon dolar ihracat gerçekleşti

Trakya'da, 2021 yılının aralık ayında 312,2 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Trakya'da, 2021 yılının aralık ayında 312,2 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, Trakya illerine ait 2021 yılı Aralık Ayı Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, Edirne'de 2021 yılı aralık ayında ihracat 6,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Tekirdağ'da 274,7 milyon dolar olarak Kırklareli'nde ise 31,4 milyon dolar oldu. Toplamda Trakya'da aralık ayında 312,2 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Edirne'de aralık ayında en çok ihracat ve ithalat Bulgaristan ile yapıldı.

Tekirdağ'da aynı dönemde en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapılırken Kırklareli'nde en çok ihracat Venezuela, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Edirne'de ithalat 9,7 milyon dolar, Tekirdağ'da 296,7 milyon dolar, Kırklareli'nde ise 18,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Trakya Bölgesi, İhracat, Aralık, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da 2021 yılının aralık ayında 312,2 milyon dolar ihracat gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da 2021 yılının aralık ayında 312,2 milyon dolar ihracat gerçekleşti - Son Dakika
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