Son Dakika Haberleri: Trakya'da 3 Gün Kar Bekleniyor

Trakya'da 3 Gün Kar Bekleniyor

7 dakika önce

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın kar yağışı bekleniyor.

Trakya'da 3 Gün Kar Bekleniyor, System.String[]
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bölgede 1 derece olan hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, yarın başlayacak kar yağışının, cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı ile bölgede hava sıcaklıklarının, sıfırın altında 7-9 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kar, Güncel
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