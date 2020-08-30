Trakya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika

TRAKYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı koronavirüs tedbirleri alınarak kutlandı. Edirne 'de Atatürk Anıtı'nda çelen sunumuyla başlayan törenlerde zafer marşları çalındı. Tekirdağ 'da ise her yıl Süleymanpaşa sahilinde yapılan tören, pandemi nedeniyle valilik meydanında yapıldı. Kırklareli 'de ise kutlamaların ardından şehit mezarlıkları ziyaret edildi.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98'nci yıl dönümü ve Zafer Bayramı, koronavirüs önlemleri altında Trakya'da kutlandı. Edirne'de Atatürk Anıtı'nda çelen sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene Vali Ekrem Canalp, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Şevket Erhan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Törende 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı adına Maliye Teğmen Adem Topal bir konuşma yaptı.