Trakya'da 302 bin fidan toprakla buluştu

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen '11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes' etkinliği kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de 302 bin 500 fidan toprakla buluştu.

EDİRNE'DE 122 BİN 500 FİDAN

Edirne'de, '11 milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' etkinliği kapsamında il genelinde 122 bin 500 fidan dikildi. İl merkezindeki fidan dikim etkinliği Kestanelik Kışlası bölgesindeki etkinliğe Vali Ekrem Canalp, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada çocuk yaştan itibaren aşılanan ağaç sevgisi sayesinde Türkiye'nin orman varlığını arttıran az sayıda ülkeler arasında olduğunu dile getirdi. Türkiye'de aynı günde 11 milyondan fazla fidanın dikilmesinin bir rekor olduğuna dikkat çeken Canalp; Bu dünya rekoru nasıl kırıldı' diye baktığımız zaman, şöyle bir meydana bakarsanız bunu göreceksiniz. Çocuklarımız burada, gençlerimiz, yaşlılarımız burada. Biz millet olarak ağaç sevgisini ilkokuldan itibaren ruhumuza, gönlümüze işliyoruz. İşte bu sevgiden dolayıdır ki dünyadaki orman Türkiye, orman varlığını arttıran az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor diye konuştu.

KEŞAN'DA 45 BİN FİDAN

Edirne'nin Keşan ilçesinde proje kapsamında 45 bin fidan toprakla buluşturuldu. Keşan'daki etkinlik, Hersekzade Ahmet Paşa İmam Hatip Lisesi ve Süleyman Paşa İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yapıldı. Etkinliğe, Kaymakam Nuri Özder, Keşan 4'üncü Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Orman İşletme Müdürü Ertunç Can Polat, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve öğrenciler katıldı. Saatler 11.11'i gösterdiğinde okul için ayrılan 2 bin çam, lavanta, çınar, selvi, taflan ve mazı fidanı katılımcılar ve öğrenciler tarafından toprağa ekildi.

TEKİRDAĞ'DA 100 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Tekirdağ Yeniköy'de Vali Aziz Yıldırım, AK PArti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla fidanlar dikildi. İl Müftüsü İsmail İpek'in dua okumasının ardından konuşan Vali Yıldırım, Tekirdağ da her yıl ortalama 700 bin fidan dikiyoruz. Ülkemizin her bir yerinin yemyeşil bir cennet vatan olabilmesi içinde, gayret sarf ediyoruz. Tekirdağ valisi olarak da bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Gördüğünüz gibi, binlerce insan burada, öğrencilerimiz, STK'larımız, siyasilerimiz, bürokratlarımız ve vatandaşlarımız katılıyor. Ben bütün katılanlara teşekkür ediyorum. Bu bir farkındalıktır. Bu sadece fidanları toprakla buluşturup bırakmıyoruz. Bu fidanların Orman İşletme, Milli Parklar müdürlüklerimiz tarafından bakımlarını gayet güzel yapıyoruz. Ancak buradan vatandaşlarımızdan bir ricam var. Bu ortaya konulan emekler boşa çıkmamalı. Yani biz bu fidanları korumalıyız. Bu fidanların yanmaması ve kurumaması için hep birlikte elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu konuda her birey kendisini bir orman görevlisi, bir vatan görevlisi görmesi gerekiyor diye konuştu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise Velimeşe Organize Sanayi bölgesine 20 bin fidan dikildi. Kaymakam Cafer Sarılı, 500 öğrenci ve vatandaşların katıldığı etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.Çorlu Aysel ve Abdullah Öğücü Ortaokulu öğrencisi Elif Naz Sarıduman, yanında getirdiği su matarasındaki suyu ile diktiği ağacını suladı. İlk kez ağaç diktiğini belirten Sarıduman, Benim artık bir ağacım var. Çok mutluyum, ilk kez bir ağaç diktim. Öğretmenlerimiz ile birlikte geldik, arkadaşlarımla ağaç dikerek ağaçlarımız oldu dedi.

KIRKLARELİ'DE 80 BİN FİDAN

Kırklareli'de il genelinde 14 ayrı roktada 80 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliğine Vali Osman Bilgin, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.