Trakya'da 330 Düzensiz Göçmen Yakalandı

KIRKLARELİ/ Edirne ve Kırklareli'nde sınır birlikleri ve jandarma, yasa dışı yoldan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 330 düzensiz göçmen yakaladı.

KIRKLARELİ/ Edirne ve Kırklareli'nde sınır birlikleri ve jandarma, yasa dışı yoldan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 330 düzensiz göçmen yakaladı.



Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.



Ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 43 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen bir şüpheli ise gözaltına alındı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Edirne'de de, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Uzunköprü, İpsala, Meriç ilçelerinin sınır noktalarında, Pakistan, Somali, Afganistan, Bangladeş ve Fas uyruklu 287 düzensiz göçmen yakaladı.

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