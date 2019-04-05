Son Dakika Haberleri: Trakya'da 330 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Trakya'da 330 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

KIRKLARELİ/ Edirne ve Kırklareli'nde sınır birlikleri ve jandarma, yasa dışı yoldan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 330 düzensiz göçmen yakaladı.

Trakya'da 330 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
KIRKLARELİ/ Edirne ve Kırklareli'nde sınır birlikleri ve jandarma, yasa dışı yoldan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 330 düzensiz göçmen yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 43 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de de, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Uzunköprü, İpsala, Meriç ilçelerinin sınır noktalarında, Pakistan, Somali, Afganistan, Bangladeş ve Fas uyruklu 287 düzensiz göçmen yakaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:30 Kaynak: AA

Bulgaristan, Kırklareli, Edirne, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Define Hırsızları, Tarihi Caminin Temelinde Kazı Yaparken Yakalandı! YSK, Kırklareli Merkezde Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 19:01:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trakya'da 330 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]