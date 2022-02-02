KIRKLARELİ - Trakya'da 37 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı - Son Dakika

Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin nikah kıyması ve konuşması

Çiftlerden detaylar Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de ikiz kız kardeşlerin nikahı kıyıldı.

Lüleburgaz'da evlenmek için 2 Şubat'ı seçenler Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, ikiz kardeşlerden Nalan Nurtekin ile Emre Kahya ve Nagihan Nurtekin ile Berkay Yavuz'un nikah işlemlerini gerçekleştirdi.

Gerenli, daha önce böyle bir nikah kıymadığını belirterek, "Dışarıda prova yapıp geldim. Ayın 2'sinde 2022 yılında ikizlerin nikahını kıyıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatınızda her şey çifte artarak gerçekleşsin" diye konuştu.

Kırklareli il genelinde 19 çift bugün nikahlarını kıydırdı.