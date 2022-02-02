Üye Girişi
KIRKLARELİ - Trakya'da 37 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Trakya'da 37 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı

02.02.2022 16:35

Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin nikah kıyması ve konuşması Çiftlerden detaylar Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de ikiz kız kardeşlerin nikahı kıyıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin nikah kıyması ve konuşması

Çiftlerden detaylar Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de ikiz kız kardeşlerin nikahı kıyıldı.

Lüleburgaz'da evlenmek için 2 Şubat'ı seçenler Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, ikiz kardeşlerden Nalan Nurtekin ile Emre Kahya ve Nagihan Nurtekin ile Berkay Yavuz'un nikah işlemlerini gerçekleştirdi.

Gerenli, daha önce böyle bir nikah kıymadığını belirterek, "Dışarıda prova yapıp geldim. Ayın 2'sinde 2022 yılında ikizlerin nikahını kıyıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatınızda her şey çifte artarak gerçekleşsin" diye konuştu.

Kırklareli il genelinde 19 çift bugün nikahlarını kıydırdı.

KIRKLARELİ - Trakya'da 37 çift 02.02.2022 de nikah kıydırdı
KIRKLARELİ - Trakya'da 37 çift 02.02.2022 de nikah kıydırdı
KIRKLARELİ - Trakya'da 37 çift 02.02.2022 de nikah kıydırdı
KIRKLARELİ - Trakya'da 37 çift 02.02.2022 de nikah kıydırdı

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Trakya'da 37 çift '02.02.2022'de nikah kıydırdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:43 "Kepçeci abi kürümesen olmaz mı" sözleriyle çok konuşulan çocuklar Ilgaz'da kayak yapmaya götürüldü
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:41 Vaka sayıları 100 bini geçti, Bilim Kurulu toplandı! İşte masaya yatırılan kritik konu
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 18:07:58. #1.13#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Trakya'da 37 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement