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Trakya'da 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması başladı - Son Dakika

Trakya'da 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması başladı

10.06.2021 10:24
Trakya'da 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması başladı, System.String[]

Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, randevularını alarak sağlık kuruluşlarına gitti. Vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde, randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli 75. Yıl 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı olan vatandaşlardan Kıymet Akdemir, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının hemen ardından aşı olmak için randevu aldığını söyledi.

Aşı yapıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Akdemir, uzun zamandır aşılanma gününü beklediğini kaydetti.

Sırası gelen tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini belirten Akdemir, "Aşımı olduğum için mutluyum. İnşallah bir an önce kurtuluruz bu virüsten. Herkesin aşısını olmasını tavsiye ediyorum. Herkes aşısını olsun, olmak zorundayız, mecburuz. Başka çaremiz yok." diye konuştu.

Bu arada Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar Kırklareli'nde 212 bin 644, Edirne'de 261 bin 819, Tekirdağ'da 440 bin 779 doz aşı yapıldı.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması başladı - Son Dakika


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