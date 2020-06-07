Trakya'da 65 yaş üstü vatandaşlar tekrar dışarı çıktı - Son Dakika

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Edirne'de belediye bandosu, sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara konser verdi. Sevilen şarkıları seslendiren bandoya, vatandaşlar da zaman zaman oynayarak eşlik etti.

Halil Yetiş (68) AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekrar dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek evde kalmaktan çok sıkıldıklarını dile getirdi.

Parka gelerek hem zaman geçirdiğini hem de kendilerine verilen konseri dinlediğini anlatan Yetiş "Müzik ruhun gıdasıdır. Biz Edirneliyiz oynamayı çok severiz. Müzik dinleyip oynamak hoşuma gidiyor." dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise bugün vatandaşlara müzik ziyafeti verdiklerini aktararak konserin ardından, maske ve dezenfektan dağıtımı yapacaklarını söyledi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı yaşlılar sahilde yürüyüş yaparken bazıları evlerine yakın parklarda zaman geçirdi.

Dışarı çıkan yaşlıların maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 65 ve üstü yaş ile kronik hastalar sokağa çıkarak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve bazılarının da eldiven taktığı görülen yaşlılar, sosyal mesafe kuralını gözeterek Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Festival Alanı'na gitti.

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, bazı yaşlılar yürüyüşün ardından ağaç gölgelerindeki banklarda oturmayı tercih etti.

Bazı yaşlılar sıcak havaya aldırış etmeden yürüyüş yaptı, kimileri de karşılaştıkları arkadaşlarıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek sohbet etti.

67 yaşındaki Hüseyin Batak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havaya rağmen eşiyle birlikte yürüyüşe çıktığını belirtti.

Dışarı çıktığında bayram gibi hissettiğini ifade eden Batak, "Evde oturmaktan hamladık. Hemen yoruluyoruz. Spor yapacağız, gezeceğiz, alışveriş yapacağız. Sonra da evimize döneceğiz." diye konuştu.

Aysel Batan da hastalığın bir an önce sona ermesini diledi.