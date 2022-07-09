Trakya'da "acemi kasaplar" tedavi için hastaneye koştu

Trakya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 229 vatandaş hastanelere başvurdu.

Edirne ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar belediyelerin kurduğu mezbahalarda ya da evlerinin bahçesinde kurbanını kesti.

Kurbanını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar bıçakla kendilerini yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne tedavi için geldi.

Tedavisi tamamlanan vatandaşlardan Diyar Yıldız, AA muhabirine, kurban eti doğradığı sırada parmağını kestiğini belirterek, "Kurban kesenler dikkat etsinler. İyi bayramlar dilerim." dedi.

Kurban keserken ya da kurban eti doğrarken yararlanan Edirne'de 41, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da 181 olmak üzere 229 vatandaş hastanelere başvurdu.

Yaralananların tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi.