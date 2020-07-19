Trakya'da "agro turizmi" atağı - Son Dakika

Trakya'da "agro turizmi" atağı

Doğası, tarihi ve lezzetleriyle son yıllarda ön plana çıkmayı başaran Trakya, eko turizmin yanı sıra agro turizmde de adından söz ettirmeye başladı.

Doğası, tarihi ve lezzetleriyle son yıllarda ön plana çıkmayı başaran Trakya, eko turizmin yanı sıra agro turizmde de adından söz ettirmeye başladı.

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Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçek tarlaları fotoğrafçılar tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.

Kırklareli'ndeki Yıldız Dağları'nın, eteklerinde erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

Bölgede sarının farklı tonları ve güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçekleri, kendine hayran bırakıyor.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen ayçiçek tarlaları, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından stüdyo olarak kullanıyor.

Ayçiçeklerinin tonlarını fon olarak kullanan fotoğrafçılar, bazen çiftlere şemsiye, bazen keman gibi aksesuarlar vererek, fotoğraflarını zenginleştiriyor.

Adeta açık hava stüdyosu olarak kullanılan ayçiçek tarlaları özellikle hafta sonları yeni çiftlere ev sahipliği yapıyor.

Alışılanın dışına çıkan çiftler, keyifli dakikalar geçirdikleri tarlalarda en doğal halleriyle fotoğraf karelerindeki yerlerini alıyor.

Türkiye'nin birçok kentinden de fotoğraf tutkunları bölgeye gelerek Trakya'nın "sarı gelini"ni ölümsüzleştiriyor.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen etkinlikte Ankara, İzmir, İstanbul ve Edirne gibi illerden gelen fotoğraf sanatçıları, en iyi fotoğrafı çekebilmek için uğraştı.

"Agro turizm gelişiyor"

Pavli Atölyesi kurucusu Gülşen Sevimer, AA muhabirine, Trakya'da agro turizmin gelişmesi için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Trakya'nın tarım güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu ifade eden Sevimer, son yıllarda Türkiye'nin hemen hemen her ilinden fotoğrafçıların bölgeye gelerek bu zenginlikleri ölümsüzleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Özellikle bugünlerde ayçiçek tarlalarının doyumsuz bir manzara sunduğunu dile getiren Sevimer, şöyle konuştu:

"Fotoğraf tutkunları buğday, ayçiçeği ve kanolaları görüntülüyor. Doğanın bize sunduğu bu zenginlikleri değerlendirmeliyiz. Uçsuz bucaksız tarım arazilerimizin bize sunduğu bu güzellikler görülmeye değer. Burada kurgusal fotoğraflar, belli başlı dekorlar, objeler ve özellikle halktan modeller bularak etkinlikler düzenliyoruz. Geçen yıl yüzlerce fotoğrafçı misafir ettik."

Sevimer, gelecek yıllarda ayçiçeği ve korkulukla ilgili fotoğraf şenliği düzenlemeyi istediklerini anlatarak, "Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle katılımı sınırlı tuttuk. İnşallah seneye daha kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceğiz." dedi.

Oyuncu, sunucu ve fotoğraf sanatçısı Hakan Ka ise coğrafyanın güzelliklerini mevsime göre ölümsüzleştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Bölgenin dört mevsim ayrı güzelliği olduğuna dikkati çeken Ka, "Doğal güzellikler müthiş. Doğal setleri gördüğümüzde çok şaşırıyoruz. Bu tür faaliyetlerde bölgeyi de tanıma şansı bulmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Trakya Bölgesi, Yıldız Dağları, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da 'agro turizmi' atağı - Son Dakika
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